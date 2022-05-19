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2 часа назад

Про обвиненного в каннибализме Арми Хаммера снимут сериал

Lenta.ru

Про обвиненного в каннибализме американского актера Арми Хаммера и его семью снимут сериал. Об этом сообщает Variety.

Про обвиненного в каннибализме Хаммера снимут сериал
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Проект «Дом Хаммеров» (House of Hammer) выйдет на стриминговой платформе Discovery+. В нем будут упомянуты различные скандалы, с которыми сталкивались родственника артиста на протяжении пяти поколений. Отмечается, что в шоу будут использоваться набор архивных видео и интервью для изучения «династии с ее мужскими представителями, демонстрирующими разрушительные последствия вышедших из-под контроля привилегий». Когда именно выйдет сериал, пока не уточняется.

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

В марте прошлого года артиста обвинили в изнасиловании. Его предполагаемая жертва утверждала, что это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.

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