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2 часа назад

«Ривердейл» закроют в 2023 году

Чемпионат.com

19 мая издание The Hollywood Reporter сообщило, что популярный драматический сериал «Ривердейл» закроют. Седьмой сезон выйдет в 2023 году, он станет последним для шоу.

«Ривердейл» закроют в 2023 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ривердейл» крутят еще с 2017 года. Сериал изначально показывали на телеканале The CW. Он быстро стал популярным, а позже шоу выкупил Netflix и стал показывать его у себя. THR отметило, что последние сезоны не привлекают зрителей так сильно, как первые.

Шоу больше ориентировано на подростков. В нем поднимаются важные социальные темы, а также затрагиваются проблемы секса, проблемы отношений в семье и школе. Еще в шоу есть элементы триллера.

Сериалы,Netflix,
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