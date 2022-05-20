Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
19 минут назад

Вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»

CyberSport.ruиещё 1

Онлайн-кинотеатр Netflix представил премьерный трейлер третьего сезона фантастического сериала «Академия Амбрелла» (The Umbrella Academy). Ролик был опубликован на YouTube.

Вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»
Фото: CyberSportCyberSport

В результате событий первых двух сезонов члены академии «Амбрелла» создали временной парадокс и изменили реальность. Вернувшись в настоящее из прошлого они обнаружили, что их команда так и не была создана. Место героев занимает академия «Спэрроу», подопечные которой также обладают сверхъестественными способностями.

Сериал «Академия Амбрелла» создан по мотивам одноимённого комикса. Он повествует о группе сверхлюдей, которые в детстве были командой супергероев. Шоу получило оценку 8 из 10 от пользователей портала IMDb и 7,568/10 от посетителей «Кинопоиска». Премьера третьего сезона запланирована на 22 июня 2022 года.

Сериалы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители