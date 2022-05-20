Вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил премьерный трейлер третьего сезона фантастического сериала «Академия Амбрелла» (The Umbrella Academy). Ролик был опубликован на YouTube.
В результате событий первых двух сезонов члены академии «Амбрелла» создали временной парадокс и изменили реальность. Вернувшись в настоящее из прошлого они обнаружили, что их команда так и не была создана. Место героев занимает академия «Спэрроу», подопечные которой также обладают сверхъестественными способностями.
Сериал «Академия Амбрелла» создан по мотивам одноимённого комикса. Он повествует о группе сверхлюдей, которые в детстве были командой супергероев. Шоу получило оценку 8 из 10 от пользователей портала IMDb и 7,568/10 от посетителей «Кинопоиска». Премьера третьего сезона запланирована на 22 июня 2022 года.