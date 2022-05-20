Вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»

В результате событий первых двух сезонов члены академии «Амбрелла» создали временной парадокс и изменили реальность. Вернувшись в настоящее из прошлого они обнаружили, что их команда так и не была создана. Место героев занимает академия «Спэрроу», подопечные которой также обладают сверхъестественными способностями.