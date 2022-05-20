Фильм о золотой лихорадке снимут в Сибири

В Красноярском крае стартовали съемки фильма игрового киносериала о золотой лихорадке в Сибири. Как рассказали в пресс-службе региона, события фильма будут разворачиваться в наши дни и в 1860 году.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Историческая часть фильма будет сниматься в поселке Шушенское и в городе Минусинске. Часть съемок пройдет в самом Красноярске, а некоторые интерьеры снимут в Санкт-Петребурге, также в кадр попадут знаменитые конные скачки «Туранский берег» в Краснотуранском районе и другие события в крае»,

– рассказали в правительстве края.

Для работы в картине привлекут актеров из театров, а также местное население. Съемки сериала запланированы на 27 мая.

Производством картины будет заниматься кинокомпания «ТРИИКС Медиа».