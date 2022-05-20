Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
48 минут назад

Фильм о золотой лихорадке снимут в Сибири

РИА "ФедералПресс"

В Красноярском крае стартовали съемки фильма игрового киносериала о золотой лихорадке в Сибири. Как рассказали в пресс-службе региона, события фильма будут разворачиваться в наши дни и в 1860 году.

Фильм о золотой лихорадке снимут в Сибири
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Историческая часть фильма будет сниматься в поселке Шушенское и в городе Минусинске. Часть съемок пройдет в самом Красноярске, а некоторые интерьеры снимут в Санкт-Петребурге, также в кадр попадут знаменитые конные скачки «Туранский берег» в Краснотуранском районе и другие события в крае»,

– рассказали в правительстве края.

Для работы в картине привлекут актеров из театров, а также местное население. Съемки сериала запланированы на 27 мая.

Производством картины будет заниматься кинокомпания «ТРИИКС Медиа».

В декабре прошлого года Красноярский край присоединился к проекту «Кино России». Тогда было подписано трехстороннее соглашение между губернатором Красноярского края, Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения в области развития кино- и телепроизводства в регионе.

Сериалы,Агентство стратегических инициатив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители