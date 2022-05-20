Меган Маркл и принц Гарри станут новыми звездами Netflix

Меган Маркл и принц Гарри решили потягаться с семейством Кардашьян, пишет New York Post. К концу 2022 года на платформе Page Six, Netflix выйдет реалити о жизни Сассекских.

«Однако предполагается, что он и его жена настаивают на выходе передачи в 2023 году»,

Прямых доказательств и точных подтверждений о шоу не поступало ни от герцога с герцогиней, ни от Netflix. Но источники американских и британских СМИ уверены – скоро мы будем наблюдать за жизнью Гарри и Маркл.