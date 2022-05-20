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50 минут назад

Меган Маркл и принц Гарри могут стать новыми звездами Netflix

РИА "ФедералПресс"

Меган Маркл и принц Гарри решили потягаться с семейством Кардашьян, пишет New York Post. К концу 2022 года на платформе Page Six, Netflix выйдет реалити о жизни Сассекских.

Меган Маркл и принц Гарри станут новыми звездами Netflix
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Однако предполагается, что он и его жена настаивают на выходе передачи в 2023 году»,

– уточняет источник.

Стриминговый сервис хочет выпустить сериал в 2022, чтобы дата выхода пересеклась с публикацией мемуаров принца Гарри.

Прямых доказательств и точных подтверждений о шоу не поступало ни от герцога с герцогиней, ни от Netflix. Но источники американских и британских СМИ уверены – скоро мы будем наблюдать за жизнью Гарри и Маркл.

Сериалы,принц Гарри,Netflix,
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