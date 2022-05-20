Вышел первый трейлер приквела «Сверхъестественного»

Телеканал CW выпустил дебютный трейлер The Winchesters («Винчестеры») — приквела культового сериала «Сверхъестественное». Шоу расскажет о родителях Дина и Сэма — Джоне и Мэри, которые борются со злом. При этом история будет вестись через рассказ самого Дина в исполнении Дженсена Эклса

Главные роли в сериале исполнили Дрэйк Роджер («Между небом и землёй») и Мэри Кэмпбелл («З-О-М-Б-И 2»). За сценарий отвечает Робби Томпсон, работавший над оригинальным шоу. Авторы обещают сохранить канон вселенной, при этом удивляя зрителей сюжетными поворотами.