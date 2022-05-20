«Будущее здесь»: соцсети реагируют на нового «Доктора Кто»

8 мая стало известно, кто сыграет Доктора Кто в предстоящем сезоне британского фантастического сериала. Роль Повелителя Времени исполнит Шути Гатва — шотландский актер руандийского происхождения, известный по шоу «Половое воспитание». Гатва сменит на посту актрису Джоди Уиттакер, которая впервые в истории сериала сыграла Доктора-женщину.

Роль Доктора Кто станет второй крупной работой на телевидении в карьере Гатва. До того актер эпизодически появлялся в британских сериалах, а международную известность получил после сериала «Половое воспитание». Гатва сыграл лучшего друга главного героя и открытого гея — Эрика Эфьонга.

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О том, что Гатва станет 14-м Доктором Кто, создатели сериала объявили неделю назад.

«Будущее здесь! Шути Гатва — теперь Доктор», — гласит описание в соцсетях и на сайте.

«Эта роль и шоу так много значат для многих во всем мире, включая меня самого, и каждый из моих невероятно талантливых предшественников с величайшей осторожностью относился к этой уникальной ответственности и привилегии», — прокомментировал новую должность Гатва.

Актер добавил, что испытывает «смесь глубокого почтения, чрезмерного возбуждения и, конечно же, немного испуганности».

Поклонники сериала были в восторге от выбора:

«Боже мой, я так горда!»; «Феноменальный кастинг! Жду не дождусь!»; «Даааа, ура!»; «Это потрясающие новости»;

«Я разочарован, что они вернулись к Доктору-мужчине, но Шути — отличный актер, который привнесет много нового в персонажа. К тому же, хорошо, что хоть один Доктор будет не белым», — пишут фанаты сериала в соцсетях.

Многие поклонники «Доктора Кто» отметили, что слышат имя актера в первый раз. Как отмечено выше, до «Полового воспитания» у Шути не было крупных ролей.

«Ого! Никогда не слышал об этом актере ранее; но именно это я сказал, когда взяли Мэтта Смита [11-й Доктор Кто — прим. ред.]. И так получилось, что я влюбился в его воплощение Доктора. Жду не дождусь новой эры»;

«Я не знаком с его работами, но он выглядит так, будто точно сможет сыграть Доктора! Добро пожаловать на борт!»;

«Он молод; надеюсь, он сможет не обращать внимание на ненависть и оскорбления, которые наверняка получит от „фанатов“. Для меня он точно Доктор с сегодняшнего дня, добро пожаловать в ТАРДИС [средство перемещения Доктора Кто — прим. ред.]»

Шути Гатва родился в Ньяругенге, Руанда, 15 октября 1992 года. Отец Шути — доктор богословия и журналист Тарсис Гатва. Будущий актер вырос в Шотландии, жил и учился в Эдинбурге, а затем в Данфермлине. Окончил Королевскую консерваторию Шотландии в Глазго со степенью бакалавра в области актерского мастерства в 2013 году.

Кадр из сериала «Половое воспитание»