В четвертом сезоне «Очень странных дел» показали много смертей

Создатели сериала «Очень странные дела» представили первые восемь минут четвертого сезона, премьера которого состоится в конце мая.

В начале первого эпизода показывают Национальную лабораторию Хоукинса в 1979 году, где Мартин Бреннер проводит опыты над 10-м участником экспериментов. В этот момент в комнате с другим подопытным, судя по всему, появляется некое существо, которое убивает почти всех.

Четвертый сезон «Очень странных дел» разделили на две части. Первые семь эпизодов выйдут 27 мая, а оставшиеся два — 1 июля. Ранее авторы сообщили, что каждая серия будет длиться не менее часа.