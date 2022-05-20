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18 минут назад

В начале четвёртого сезона «Очень странных дел» показали опыты и много смертей

Чемпионат.com

Создатели сериала «Очень странные дела» представили первые восемь минут четвертого сезона, премьера которого состоится в конце мая.

В четвертом сезоне «Очень странных дел» показали много смертей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В начале первого эпизода показывают Национальную лабораторию Хоукинса в 1979 году, где Мартин Бреннер проводит опыты над 10-м участником экспериментов. В этот момент в комнате с другим подопытным, судя по всему, появляется некое существо, которое убивает почти всех.

Четвертый сезон «Очень странных дел» разделили на две части. Первые семь эпизодов выйдут 27 мая, а оставшиеся два — 1 июля. Ранее авторы сообщили, что каждая серия будет длиться не менее часа.

В новом сезоне вернутся знакомые персонажи, среди которых Майк, Уилл, Одиннадцать, Макс и шериф Хоппер. Главные роли в шоу сыграли Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер и другие.

Сериалы,Бобби Браун,Вайнона Райдер,Дэвид Харбор,
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