Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+32° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Netflix представил трейлер корейской адаптации "Бумажного дома"

Inc-News

Netflix представил трейлер корейской адаптации "Бумажного дома". Режиссером проекта выступит Ким Сон Хон. Премьера сериала состоится на стрим-сервисе 24 июня 2022 года. Онлайн-видеосервис Netflix показал трейлер южнокорейского ремейка испанского хита "Бумажный дом".

Netflix представил трейлер корейской адаптации "Бумажного дома"
Фото: Inc-NewsInc-News

Сюжет повествует о грабителях, которые хотели совершить идеальное ограбление, но все пошло не так. Главные роли в сериале исполнили Ю Джи Тхэ, Ким Юнджин, Пак Хэ-су и другие актеры.

Режиссером значится Ким Сон Хон, известный по работе над "Игрой лжецов". Над сценарием работал Рю Ен Чжэ.

Премьера шоу с подзаголовком "Объединенная экономическая зона" состоится на стрим-сервисе 24 июня.

Сериалы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители