Netflix представил трейлер корейской адаптации "Бумажного дома". Режиссером проекта выступит Ким Сон Хон. Премьера сериала состоится на стрим-сервисе 24 июня 2022 года. Онлайн-видеосервис Netflix показал трейлер южнокорейского ремейка испанского хита "Бумажный дом".
Сюжет повествует о грабителях, которые хотели совершить идеальное ограбление, но все пошло не так. Главные роли в сериале исполнили Ю Джи Тхэ, Ким Юнджин, Пак Хэ-су и другие актеры.
Режиссером значится Ким Сон Хон, известный по работе над "Игрой лжецов". Над сценарием работал Рю Ен Чжэ.
Премьера шоу с подзаголовком "Объединенная экономическая зона" состоится на стрим-сервисе 24 июня.