Вышли первые эпизоды сериала "Нулевой пациент"

20 мая на экраны вышли первые эпизоды нового сериала "Нулевой пациент". В главных ролях фильма снялись такие известные актеры, как Никита Ефремов, Иван Добронравов, Евгений Стычкин, Павел Майков и другие. Сериал рассказывает о первой вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году.
Режиссер картины Сергей Трофимов, в интервью ТАСС рассказал, что этой работой они хотели привлечь внимание к все еще существующей проблеме и восстановить справедливость, показав, какую важную на самом деле роль играли врачи в выявлении этой проблемы.
Автор также подчеркнул, что сериал "Нулевой пациент" основан на реальных событиях и в нем не так уж и много вымышленного, не считая большинства имен героев.
"Мы не стремились к документальности, но это тот редкий случай, когда практически все рассказанное - правда. История абсолютно реальна, изменены имена, и то не все. Можно даже сказать, что мы излагаем малую долю того, что с ними происходило. Калмыкские врачи незаслуженно стали козлом отпущения в этих событиях. Такого Кирсана, как наш главный герой, не было, но была женщина-врач, которая также по симптомам предположила, что у пациента ВИЧ, и отправила анализы в Москву. По сути, врачи совершили подвиг, привлекли внимание к проблеме по всей стране", - пояснил режиссер.
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