Вышли первые эпизоды сериала "Нулевой пациент"

"Мы не стремились к документальности, но это тот редкий случай, когда практически все рассказанное - правда. История абсолютно реальна, изменены имена, и то не все. Можно даже сказать, что мы излагаем малую долю того, что с ними происходило. Калмыкские врачи незаслуженно стали козлом отпущения в этих событиях. Такого Кирсана, как наш главный герой, не было, но была женщина-врач, которая также по симптомам предположила, что у пациента ВИЧ, и отправила анализы в Москву. По сути, врачи совершили подвиг, привлекли внимание к проблеме по всей стране", - пояснил режиссер.