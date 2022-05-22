Сериал "Барри" продлится на четвертый сезон

Режиссером проекта выступит Билл Хейдер. Дата выхода продолжения пока не анонсирована. Телеканал HBO принял решение о продлении сериала "Барри" ("Barry") на четвертый сезон. По информации Variety, съемки новой части пройдут в Лос-Анджелесе и начнутся уже в июне.
Сюжет повествует о наемной убийце, который решил начать новую жизнь и выбрал актерскую профессию. Главную роль вновь исполнит Билл Хейдер, который также выступил режиссёром, сценаристом и продюсером проекта.
Финальный эпизод третьего сезона HBO покажет 12 июня. Дата релиза продолжения шоу пока не раскрывается.