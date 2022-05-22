Сериал "Барри" продлится на четвертый сезон

Режиссером проекта выступит Билл Хейдер. Дата выхода продолжения пока не анонсирована. Телеканал HBO принял решение о продлении сериала "Барри" ("Barry") на четвертый сезон. По информации Variety, съемки новой части пройдут в Лос-Анджелесе и начнутся уже в июне.