Стартовали съемки сериала о группе «Тату»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала о жизни участниц популярной в 2000-х группы «Тату». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
«Это история девчонок, которые были на вершине славы, поссорились и расстались, а через 20 лет снова встретились»,
— рассказали создатели шоу.
Как известно, режиссеры многосерийной киноленты хотят показать свое видение взаимоотношений между солистками. На сегодняшний день это все известные подробности. О том, будут ли сниматься в сериале Юлия Волкова и Елена Катина, информации нет.
Ранее мы писали о том, что 37-летняя экс-солистка «Тату» выходит замуж.