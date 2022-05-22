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5 часов назад

Стартовали съемки сериала о группе «Тату»

Катерина Саломе

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала о жизни участниц популярной в 2000-х группы «Тату». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Стартовали съемки сериала о группе «Тату»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это история девчонок, которые были на вершине славы, поссорились и расстались, а через 20 лет снова встретились»,

— рассказали создатели шоу.

Как известно, режиссеры многосерийной киноленты хотят показать свое видение взаимоотношений между солистками. На сегодняшний день это все известные подробности. О том, будут ли сниматься в сериале Юлия Волкова и Елена Катина, информации нет.

Ранее мы писали о том, что 37-летняя экс-солистка «Тату» выходит замуж.

Сериалы,Елена Катина,Юлия Волкова,
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