Принц Уэльский и его жена снялись в "Жителях Ист-Энда"

«Я подумала: "Вау, они никогда раньше не делали ничего подобного". Они действительно не знали, чего ожидать от съемок, — я имею в виду, что это могло быть для них нервным и совершенно не в их правилах. Поэтому я надеюсь, что им понравилось так же, как и нам».