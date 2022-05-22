Принц Уэльский и его жена снялись в "Жителях Ист-Энда"

Принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла присоединились к актерскому составу телесериала "Жители Ист-Энда". В марте они снялись в сцене уличной вечеринки, посвященной 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Deadline.
Эпизод будет показан по британскому телевидению 2 июня. Сыгравшая хозяйку паба Линду Картер актриса Келли Брайт рассказала журналистам о своих впечатлениях от работы с членами королевской семьи:
«Я подумала: "Вау, они никогда раньше не делали ничего подобного". Они действительно не знали, чего ожидать от съемок, — я имею в виду, что это могло быть для них нервным и совершенно не в их правилах. Поэтому я надеюсь, что им понравилось так же, как и нам».
По словам исполнительного продюсера Криса Кленшоу, появление Чарльза и Камиллы в "одном из самых особенных эпизодов "Жителей Ист-Энда" стало для него большой честью. Ранее стало известно о смерти звезды сериала "Жители Ист-Энда" Джун Браун в возрасте 95 лет.