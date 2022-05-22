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2 часа назад

Легкие сериалы для ленивого вечера

Катерина Саломе

Детективные расследования, актерская карьера и повышение до директора – на что еще способны герои новой подборки «Рамблера»?

Легкие сериалы для ленивого вечера
Фото: Кадр из сериала «Убить скуку»Кадр из сериала «Убить скуку»

«Люпен» (2021)

Кадр из сериала «Люпен»

Ассан Диоп жил вполне счастливой жизнью, но все изменилось кардинальным образом после смерти его отца. Мужчина был обвинен в преступлении, которого не совершал. Он не смог вынести испытаний, свалившихся на его плечи, и покинул этот мир. С тех трагических событий прошло двадцать пять лет. Вдохновленный романами про знаменитого джентльмена-грабителя Аресна Люпена, Ассан планирует отомстить за смерть любимого человека. Он разрабатывает четкий план действий, с помощью которого собирается выкрасть из музея бесценное колье Марии-Антуанетты.

«Барри» (2018)

Кадр из сериала «Барри»

Барри Беркман – бывший морской пехотинец, а ныне профессиональный наемный убийца. Очередной заказ приводит его в Лос-Анжелес, где глава мафии поручает устранить любовника своей жены. Во время слежки он оказывается на курсах актерского мастерства, где внезапно сближается с объектом заказа. Немного позже Барри осознает, что больше не хочет убивать, а хочет быть актером. Тогда он берет себе новый псевдоним Барри Бульник и, как ему кажется, начинает новую жизнь. Но, конечно же, данное решение совершенно не устраивает мафию.

«Завучи» (2016)

Кадр из сериала «Завучи»

Двое мужчин — завучи в самой обычной школе. Один из них отвечает за дисциплину, из чего следует, что в школе творится настоящий бедлам, а второй составляет учебный план, следуя которому, дети вряд ли смогут чему-либо научиться. Но однажды в школе и вовсе наступают очень неспокойные времена, поскольку двум завучам становится известно о том, что директор собирается уйти на заслуженный отдых. Каждый из них хочет отхватить теплое местечко, что означает начало настоящей битвы.

«Убить скуку» (2009)

Кадр из сериала «Убить скуку»

Джонатан всегда мечтал стать известным писателем, однако так и не смог добиться успеха. Каждую неудачу он пытался залить алкоголем и в итоге превратился в самого настоящего пьяницу. В итоге все закончилось тем, что его бросила любимая девушка, и это стало для парня последней каплей. С этого момента он решил начать новую жизнь, в которой полностью будет подражать любимым персонажам из произведений Чендлера и Хэммета. Джонатан становится частным детективом и берется за самые разные дела. Он даже начинает делать успехи в сыскном деле, вот только, решая одни дела, горе-детектив невероятным образом запутывает другие.

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