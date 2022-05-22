Легкие сериалы для ленивого вечера

Детективные расследования, актерская карьера и повышение до директора – на что еще способны герои новой подборки «Рамблера»?
Ассан Диоп жил вполне счастливой жизнью, но все изменилось кардинальным образом после смерти его отца. Мужчина был обвинен в преступлении, которого не совершал. Он не смог вынести испытаний, свалившихся на его плечи, и покинул этот мир. С тех трагических событий прошло двадцать пять лет. Вдохновленный романами про знаменитого джентльмена-грабителя Аресна Люпена, Ассан планирует отомстить за смерть любимого человека. Он разрабатывает четкий план действий, с помощью которого собирается выкрасть из музея бесценное колье Марии-Антуанетты.
Барри Беркман – бывший морской пехотинец, а ныне профессиональный наемный убийца. Очередной заказ приводит его в Лос-Анжелес, где глава мафии поручает устранить любовника своей жены. Во время слежки он оказывается на курсах актерского мастерства, где внезапно сближается с объектом заказа. Немного позже Барри осознает, что больше не хочет убивать, а хочет быть актером. Тогда он берет себе новый псевдоним Барри Бульник и, как ему кажется, начинает новую жизнь. Но, конечно же, данное решение совершенно не устраивает мафию.
Двое мужчин — завучи в самой обычной школе. Один из них отвечает за дисциплину, из чего следует, что в школе творится настоящий бедлам, а второй составляет учебный план, следуя которому, дети вряд ли смогут чему-либо научиться. Но однажды в школе и вовсе наступают очень неспокойные времена, поскольку двум завучам становится известно о том, что директор собирается уйти на заслуженный отдых. Каждый из них хочет отхватить теплое местечко, что означает начало настоящей битвы.
Джонатан всегда мечтал стать известным писателем, однако так и не смог добиться успеха. Каждую неудачу он пытался залить алкоголем и в итоге превратился в самого настоящего пьяницу. В итоге все закончилось тем, что его бросила любимая девушка, и это стало для парня последней каплей. С этого момента он решил начать новую жизнь, в которой полностью будет подражать любимым персонажам из произведений Чендлера и Хэммета. Джонатан становится частным детективом и берется за самые разные дела. Он даже начинает делать успехи в сыскном деле, вот только, решая одни дела, горе-детектив невероятным образом запутывает другие.