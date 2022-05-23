Кто появится в финальном сезоне «ИП Пирогова»

7 июня состоится премьера четвертого, заключительного сезона «самого вкусного» сериала «ИП Пирогова». За три года героиня Елены Подкаминской — домохозяйка Вера, открывшая собственный бизнес — стала ролевой моделью для множества зрительниц, а сам сериал — одним из самых успешных комедийных проектов на START.

Фото: Кадр из сериала «ИП Пирогова» Кадр из сериала «ИП Пирогова»

К полюбившимся героям в прощальном сезоне добавятся новые персонажи в исполнении Кристины Кучеренко («Смычок», «Кухня. Война за отель», «Фитнес», «Моя большая тайна») и Яна Цапника («Последний министр», «Полярный», «Модный синдикат»), а в роли самих себя можно будет увидеть Дениса Клявера и Глюкозу. Режиссером сезона выступил Илья Силаев, снявший еще один хит видеосервиса — драмеди «Сестры».

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Бизнес Веры Пироговой (Елена Подкаминская) лежит в руинах: помещение опечатано, доверие клиентов подорвано. Члены семьи готовы взяться за любое дело, лишь бы немного подзаработать, но сама Вера во что бы то ни стало намерена вернуть репутацию и любимое кафе.

В надежде выиграть 3 000 000 рублей и выкупить кондитерскую она участвует в кулинарном шоу «Лучший кондитер России». Однако соревнование оборачивается чередой не самых приятных сюрпризов. В личной жизни тоже все непросто: у Андрея (Александр Константинов) появилась девушка Женя (Кристина Кучеренко) и Вера поневоле оказывается втянута в борьбу не только за бизнес, но и за любовь.

Елена Подкаминская: «После «Кухни» «ИП Пирогова» — самый длительный проект в моей актерской биографии, и такие проекты не могут не трогать, это огромная часть жизни. Тем более, за время съемок я умудрилась родить двух детей. Думаю, еще и поэтому «ИП Пирогову» я принимаю особенно близко к сердцу. Тем не менее, поддерживаю решение авторов завершить историю семьи Пироговых. Нельзя слишком долго сидеть на одном месте, всегда важно вовремя уйти. Расставаться, конечно, грустно. Мы создавали и любили проект всем сердцем и очень надеемся, что в наше непростое время он смог подарить зрителю немного радости, добра, тепла и красоты. Мне кажется, зритель любит нашу историю за некую стабильность: Вера неизменно честная, искренняя, ласковая, в чем-то простая, земная женщина».

Невольной соперницей Веры за сердце Андрея станет Женя — новая героиня в исполнении Кристины Кучеренко: «Моя Женя искренняя, добрая, занимается волонтерством, помогает всем и вся, любит животных. Для меня она близка к идеалу человека. Надеюсь, я сделала ее не очень слащавой, и зритель будет сочувствовать и сопереживать».

В четвертом сезоне к команде присоединился и актер Ян Цапник. Он предстанет в образе ведущего кулинарного шоу «Лучший кондитер России», с которым у главной героини сложатся не самые простые отношения. «Мой герой циник и мизантроп, но он фанат своего дела. Он потратил невероятное количество сил, чтобы «Лучший кондитер России» стал успешным проектом. Теперь каждый, кто может как-то навредить его детищу, становится врагом. А героиня Лены Подкаминской делает вещи, которые, по мнению ведущего, портят репутацию шоу», — рассказывает Цапник.

Оказалось, среди тортов и пирожных актер чувствует себя в своей тарелке: «В детстве я сам был поваром-кондитером, учился в школьном учебно-производственном комбинате и даже немного поработал в столовой при швейной фабрике. Так что в кулинарии имею некую практику и понимаю, что происходит на кухне».

Финальный сезон «ИП Пирогова» подарит зрителям несколько звездных камео: судьба сведет Веру с Денисом Клявером и Глюкозой. На экран вернутся и самые яркие герои прошлых сезонов. Но в центре внимания традиционно останутся коллизии семьи Пироговых.