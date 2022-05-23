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1 час назад

Начались съемки сериала "Агентство" об эскортнице и влюбленном сутенере

Газета.Ru

В России стартовали съемки сериала "Агентство" об эскортнице и влюбленном в нее молодом человеке, становящемся сутенером. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр Premier. Авторы хотят показать изнанку одной из самых скрытых индустрий, где "легкие" деньги сопряжены с торговлей людьми и убийствами.

Начались съемки сериала "Агентство"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету, Денис узнает, что его возлюбленная Настя занимается эскортом. Вместе с другом он открывает собственное эскорт-агентство, чтобы "купить" любовь Насти на заработанные деньги. Однако друзей ждут неожиданные проблемы.

"Тема эскорта в современной России с каждым годом становится все актуальнее. Большое количество девушек обращаются к такому заработку из-за желания побыстрее заработать или из-за реальных трудностей. Но никакая причина не может стоить цены, которую придется заплатить в этом бизнесе",

— предостерегают зрителей авторы.

Режиссерское кресло "Агентства" занял Антон Меньшиков. Главные роли исполнят: Дарья Алыпова, Владислав Коноплев, Григорий Верник, Елизавета Долбникова, Ангелина Пахомова и др. Всего в сериале запланировано 10 серий по 30 мин.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начались съемки сериала об участницах группы "t.A.T.u.". "Это история девчонок, которые были на вершине славы, поссорились и расстались, а через 20 лет снова встретились", — пишут создатели шоу.

Сериалы,Григорий Верник,
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