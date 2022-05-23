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2 часа назад

Чем шокирует сериал о принце Гарри и Меган Маркл

Мира Маркина

Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный сериал с элементами реалити-шоу о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Page Six. Что известно о проекте, который уже обещает быть скандальным, читайте в материале «Рамблера».

В интервью Опре Уинфри герцоги Сассекские обвинили королевскую семью в расизме по отношению к Меган Маркл и их сыну Арчи.
Фото: Harpo Productions/Joe PuglieseHarpo Productions/Joe Pugliese

Съемочная команда Netflix уже побывала в доме принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито в Калифорнии. Авторы сериала также сопровождали пару в Нью-Йорк в сентябре прошлого года. Однако каких именно областей жизни герцогов Сассекских коснется проект, пока неизвестно.

По данным источников Page Six, представители Netflix ожидают, что документальный сериал выйдет на платформе в конце этого года. Однако сама пара настаивает на том, чтобы релиз проекта состоялся после выхода мемуаров принца Гарри — в следующем году. «Даты премьеры все еще обсуждаются, все висит в воздухе», — рассказал изданию продюсер, приближенный к созданию шоу.

На стриминговом сервисе также должен выйти еще один документальный фильм, в котором снялась пара и который расскажет о соревнованиях Invictus Games. Картина будет называться «Сердце непобежденного».

Напомним, еще в сентябре 2020 года стало известно, что Гарри и Меган Маркл будут сотрудничать с Netflix. Сделка тогда оценивалась в 100 миллионов долларов. Правда, в январе 2022 года появилась информация, что герцоги Сассекские не выполнили свои обязательства перед стриминговым сервисом. Также стало известно, что мультсериал «Перл», разработкой которого занималась Меган Маркл, реализован не будет. В прошлом месяце Netlix отказался от него в рамках мер по сокращению расходов. Компания также уволила около 150 сотрудников.

Сериалы,принц Гарри,Netflix,
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