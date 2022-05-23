Стартовал сериал про динозавров с озвучкой Николая Дроздова

В сервисе Apple TV+ состоялась премьера документального сериала «Доисторическая планета». В нем рассказывают про динозавров, но самое примечательное — наличие русской озвучки.
Закадровым голосом в оригинальной версии стал телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо, а диктором в России выступил известный ученый-зоолог и биогеограф Николай Дроздов. Для ознакомления с проектом можно посмотреть два трейлера.
Серии будут выходить каждый день в течение этой недели. Последняя серия выйдет 27 мая, в пятницу. Примечательно, что в сериале можно услышать музыку, которую написал известный композитор Ханс Циммер.