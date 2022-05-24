Актеры «Очень странных дел» о том, кто умрет в новом сезоне

Уже в эту пятницу, а именно 27 мая, на Netflix состоится премьера первой половины 4 сезона популярного сериала «Очень странные дела».

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Как это теперь часто делают на стриминговой платформе, сезон решили разделить на две части, чтобы у всех зрителей была возможность посмотреть серии и не натолкнуться на спойлеры к финалу. Заключительная же часть выйдет 1 июля.

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Уже сейчас актеры начали активно участвовать в промо-компании, в рамках которой отвечают на различные каверзные вопросы журналистов. Конечно, одним из волнующих аспектов является то, погибнет ли кто-то из ключевых персонажей или нет.

Очевидно, что без жертв финал точно не обойдется, однако до сих пор никто из центральных героев не погибал. Даже Хоппера, который, казалось бы, должен был погибнуть в конце прошлого сезона, вернули в сериал, причем показали это практически сразу.

Да, персонаж Дэвида Харбора (David Harbour) является одним из самых любимых среди поклонников «ОСД», но все же, заметили журналисты, хочется увидеть повышение ставок. Актёры признались, что и сами не против подобного поворота.

«Я очень надеюсь, что в конце мы пойдем по стопам «Игры престолов». Надо убрать половину персонажей, убить кого-то из детей, чтобы все действительно удивились»,

— отметила Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown).

Кроме того, девушка сболтнула, что Ноа Шнапп (Noah Schnapp), исполнитель роли Уилла, разговаривал с братьями Даффер (Duffer Brothers), создателями сериала, о том, чтобы его герой оказался в числе тех, кто должен погибнуть.

Впрочем, рассуждения актеров никогда нельзя принимать за чистую монету, ведь все это может вполне оказаться простой уловкой, чтобы привлечь внимание к сериалу. Тем более, никто предпочитает не вмешиваться в сценарий, который пишется исключительно Дафферами, о чем неоднократно заявляли все участвующие в проекте.

Стоит отметить, что новый сезон, а именно показанная журналистам первая половина, получила высокие оценки критиков.