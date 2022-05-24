Netflix снимет сериал со Шварценеггером в главной роли

"Последние несколько лет мы работали над "Тройняшками", и еще раз увидеть вблизи его страсть и гений было настоящей радостью. Только на прошлой неделе я рассказывал, каким восторгом было минувшей осенью вернуться на съемочную площадку к Айвену. Поверить не могу, что больше не поработаю с ним, не пообщаюсь и не поболтаю о жизни", — поделился он.