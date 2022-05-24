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4 часа назад

Netflix снимет сериал о семье спецагентов со Шварценеггером в главной роли

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix снимет сериал о семье спецагентов с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Netflix снимет сериал со Шварценеггером в главной роли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шварценеггер также станет продюсером шоу, режиссером и исполнительным продюсером предстоящего проекта назначен Фил Абрахам, сценаристом — Ник Сантора.

Главные герои сериала — отец и дочь, узнающие, что втайне друг от друга работают на спецслужбы. Они будут пытаться разрешить семейные конфликты, одновременно участвуя в совместных миссиях. Ранее Шварценеггер опубликовал пост памяти режиссера "Охотников за привидениями" Айвана Райтмана.

Шварценеггер назвал Райтмана королем комедии и рассказал о съемках в последнем фильме режиссера — "Тройняшки", сиквеле его же картины 1988 года "Близнецы".

"Последние несколько лет мы работали над "Тройняшками", и еще раз увидеть вблизи его страсть и гений было настоящей радостью. Только на прошлой неделе я рассказывал, каким восторгом было минувшей осенью вернуться на съемочную площадку к Айвену. Поверить не могу, что больше не поработаю с ним, не пообщаюсь и не поболтаю о жизни", — поделился он.

Сериалы,Охотники за привидениями,Близнецы,Фил Абрахам,Арнольд Шварценеггер,Netflix,
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