«Дом дракона»: какими событиями вдохновлялся Мартин

Пока поклонники писателя с нетерпением ждут новый сериал о вселенной Вестероса и обсуждают тизер, «Рамблер» разобрался, какие исторические потрясения стали основой для произведения.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона» Кадр из сериала «Дом дракона»

Сначала кратко о сюжете нового сериала. История разворачивается за двести лет до событий «Игры престолов». Король Визерис I Таргариен (Пэдди Консидайн) объявляет наследницей свою любимую дочь от первого брака принцессу Рейниру (Эмма Д’Арси), несмотря на то, что у него есть младший сын принц Эйгон (Том Глинн-Карни) от второй жены Алисенты Хайтауэр (Оливия Кук). После смерти отца Рейнира и Эйгон начинают ожесточенную борьбу за власть, в которую будут вовлечены все знатные фамилии Вестероса. Обе стороны не слишком щепетильны в выборе средств и активно используют в войне драконов, из-за чего их число сократится до минимума.

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Джордж Мартин никогда не скрывал, что история служит для него неиссякаемым источником идей и мыслей. И если «Игра престолов» стала художественным переосмыслением Войны Алой и Белой розы, то основой для Танца драконов стал другой династический конфликт в истории Англии. Это Гражданская война, которая продолжалась с 1135 по 1154 год, то есть почти двадцать лет.

Прототипом принцессы Рейниры стала императрица Матильда, а принца Эйгона — Стефан Блуаский. Основные повороты конфликта и развязку писатель почти не изменил, но добавил драконов и множество нюансов.

Правление Генриха I Боклерка в целом было удачным для Англии, но проблема возникла в самом щепетильном вопросе. У короля была дочь Матильда и сын Вильгельм, который и должен был наследовать трон. Однако молодой принц и все его спутники погибли во время кораблекрушения. Ночью корабль наткнулся на скалу и почти сразу же пошел ко дну. Матильда же в это время находилась на континенте, так как была замужем за императором Священной Римской империи. По этой причине в Англии ее называли не иначе как императрица Матильда, хотя на самом деле она не имела права на этот титул, так как не была коронована. Король женился еще раз на Аделизе Лувенской, но брак оказался бездетным.

Убитый горем Генрих приблизил к себе племянника Стефана Блуаского, сына своей сестры Аделы и решил сделать его наследником. Но в 1125 году Матильда овдовела и вернулась на родину. Счастливый отец уже через два года сделал ее официальной наследницей и вынудил аристократов поклясться ей в верности. К тому же Матильда вышла замуж за Жоффруа Плантагенета, правителя Анжуйского графства и родила сына Генриха. Король с удовольствием нянчился с внуком и считал, что скользкий вопрос решен. Стефан Блуаский также пообещал королю во всем поддерживать Матильду, но затаил обиду. В 1135 году король скончался.

Кадр из сериала «Столпы Земли»

После смерти монарха часть английских баронов решила пересмотреть последнюю волю короля, так как передача трона женщине противоречила нормандским традициям. К тому же Матильда была не слишком популярна в родной стране, так как редко там бывала. Высокомерие и требовательность императрицы также не располагали к ней людей. Да и ее муж Жоффруа Плантагенет не пользовался симпатиями знати в Англии.

Зато Стефан Блуаский как раз был вполне популярен, а его родной брак был епископом Винчестерским и обладал немалым влиянием в церковной среде. Стефан вырос при дворе и был лично произведен в рыцари королем Генрихом. В общем уже 22 декабря 1135 года Стефан был коронован, а Лондон открыл ему ворота. На его стороне было и английское духовенство. Более того, его права подтвердил и понтифик, таким образом освобождая английских аристократов от клятвы верности Матильде. Правда, за всеобщее признание Стефану пришлось заплатить большими уступками в пользу знати и церкви.

Но Матильда не смирилась и начала военные действия в Нормандии — родовом гнезде Плантагенетов. На континенте Стефан проиграл своей двоюродной сестре, а вскоре юг и запад Англии также выступили на стороне Матильды. К тому же с севера в страну вторглись шотландцы. Поддержал Матильду и ее влиятельный сводный брат Роберт Глостерский.

К 1140 году Англия разделилась в своих симпатиях: ее южные и западные графства признали Матильду королевой Англии, а в восточных правил Стефан. Он же удерживал столицу. Война продолжалась еще 14 лет. Драконов, конечно, у Матильды и Стефана не было, но это не мешало им с завидной регулярностью разорять земли друг друга, сжигать города, казнить пленных и отбивать замки. Страна была в запустении, а английские аристократы неоднократно меняли свои симпатии и предавали клятвы.

Матильда успела недолго взойти на трон Англии, пока Стефан был в плену, потом ситуация изменилась с точностью до наоборот. Несмотря на потерю сторонников Матильда отказывалась признать поражение. Тем более, что успел возмужать ее сын Генрих, который и возглавил партию матери, а потом с переменным успехом начал воевать с дядей. Несмотря на небольшие успехи Генрих устраивал английскую знать гораздо больше, чем Матильда или Стефан Блуаский.

Тем более, что последний рассорился со своими союзниками, так как пытался обеспечить трон за своим сыном Евстахием. Например, резко против выступил архиепископ Кентерберийский. Евстахий не пользовался симпатиями народа и аристократии, его считали жестоким и надменным, хотя и храбрым человеком. К тому же принц не жаловал церкви и монастыри, считая, что они утаивают значительную часть доходов от королевской казны. Но 17 августа 1153 года Евстахий неожиданно скончался. Современники подозревали, что его отравили, но виновников не нашли.

Кадр из сериала «Столпы Земли»

После смерти сына Стефан Блуаский уже не видел смысла в борьбе и помирился с Матильдой и ее сыном. Он признал последнего своим единственным наследником, а через год умер.

Сын Матильды взойдет на трон как Генрих II и станет одним из самых влиятельных государей своей эпохи. Он будет править страной 35 лет — солидный срок по тем временам. Но мятежная Матильда не вернется в Англию и останется в Нормандии.

На ее надгробии в Руане написано: «Здесь упокоена дочь, жена и мать Генриха, великая по рождению, ещё более по браку, но более всего по материнству».

Вряд ли такая эпитафия понравилась бы женщине, которая упорно боролась за власть, отстаивая собственные права на трон. Своим примером она создала прецедент, благодаря которому Великобританией уже семьдесят лет правит Елизавета II. Но эпитафии женщинам в те времена тоже писали мужчины.