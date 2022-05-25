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6 часов назад

Стартовали съемки детективной драмы "Экзорцист" с Кириллом Кяро

Газета.Ru

Съемки сериала "Экзорцист" режиссера Флюзы Фаршхатовой официально начались. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе KION.

Стартовали съемки детективной драмы "Экзорцист"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главную роль в детективной драме исполнит Кирилл Кяро ("Нюхач"). Он сыграет успешного психиатра, который столкнется с необычным пациентом - бизнесменом Владимиром, страдающим от навязчивых мыслей (Даниил Страхов). После исчезновения в городе двух девочек психиатр подозревает связь Владимира с произошедшим. После того, как об этом узнают правоохранительные органы, происходит цепочка трагических событий, от которых пострадают все герои истории.

"Меня очаровал сценарий Алены Званцовой! История всегда неожиданная с лихо закрученным сюжетом. Такой материал интересно скрупулезно разбирать, в каждой строчке искать скрытый смысл",

- рассказал Кяро. Точная дата релиза и количество эпизодов пока неизвестны.

Сериалы,Нюхач,Кирилл Кяро,Даниил Страхов,
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