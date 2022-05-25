Стали известны подробности нового сериала про группу "Тату"

Актриса Ирина Низовцева раскрыла подробности нового сериала про группу "Тату". Он будет называться «B.Y.C.I» («Бусы»), а она исполнит роль Юлии Волковой. Об этом сообщает «Лента.ru».
Низовцева отметила, что сериал будет художественный, а не документальный, участницы группы не будут принимать участие в создании проекта.
«Сериал "Бусы" действительно про группу "Тату" — историю девочек, их жизнь и проблемы. Однако это все-таки художественный фильм, а не документальный, поэтому сценарий отличается от реальной жизни. Сами солистки в нем не участвуют. Их фамилии в сериале изменены. Имена — те же»
Создатели шоу получили разрешение на использование песен группы, а также на сольные записи Волковой.
Ранее сообщалось, что съемки сериала уже стартовали.