Стали известны подробности нового сериала про группу "Тату"

«Сериал "Бусы" действительно про группу "Тату" — историю девочек, их жизнь и проблемы. Однако это все-таки художественный фильм, а не документальный, поэтому сценарий отличается от реальной жизни. Сами солистки в нем не участвуют. Их фамилии в сериале изменены. Имена — те же»