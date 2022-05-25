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2 часа назад

Стали известны подробности нового сериала про группу "Тату"

Мария Каткова

Актриса Ирина Низовцева раскрыла подробности нового сериала про группу "Тату". Он будет называться «B.Y.C.I» («Бусы»), а она исполнит роль Юлии Волковой. Об этом сообщает «Лента.ru».

Стали известны подробности нового сериала про группу "Тату"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Низовцева отметила, что сериал будет художественный, а не документальный, участницы группы не будут принимать участие в создании проекта.

«Сериал "Бусы" действительно про группу "Тату" — историю девочек, их жизнь и проблемы. Однако это все-таки художественный фильм, а не документальный, поэтому сценарий отличается от реальной жизни. Сами солистки в нем не участвуют. Их фамилии в сериале изменены. Имена — те же»

Создатели шоу получили разрешение на использование песен группы, а также на сольные записи Волковой.

Ранее сообщалось, что съемки сериала уже стартовали.

Сериалы,Юлия Волкова,
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