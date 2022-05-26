Каким получился сериал «ЮЗЗЗ»

На видеосервисе Premier вышел драматический сериал «ЮЗЗЗ». По сюжету, Равиль надеется заработать денег и вступает в криминальную группировку. В то же время он влюбляется в Элю — племянницу главы другой банды. Она отвечает ему взаимностью, однако близкие героев против их отношений. Романтическая история разворачивается на фоне криминальных разборок. Роли исполнили Антон Кузнецов, Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Гела Месхи, Дмитрий Чеботарёв, Мария Машкова и другие.

Фото: RT на русском RT на русском

Видео дня

Действие разворачивается в современном Ростове-на-Дону. Кинематографисты не случайно выбрали именно этот город. Изначально съёмки планировались в Москве, однако в итоге команда решила, что столица слишком «гламурная» для такой истории. Кроме того, авторы ленты ставили перед собой задачу снять, помимо прочего, летнее и солнечное кино. Именно в Ростове-на-Дону им удалось осуществить все свои идеи. Кроме того, Наталья Лазарева отметила, что город очень кинематографичен, а по словам Юрия Сапронова, в нём есть необходимые специалисты и более низкие, по сравнению с Москвой, цены.

«Свежак такой, круто. Всем надоели Москва и Питер — одно и то же. Бандитский Петербург и глянцевая, гламурная Москва. Плюс производственно с каждым годом всё сложнее и сложнее снимать»,

— говорит Юрий Сапронов.

Он пообещал, что на экране покажут разные красивые виды — панорамы, карьер с прозрачной водой и прочее. По мнению продюсера, увидеть новые для себя места зрителям также будет интересно.

При этом город показан на экране максимально достоверно — именно таким, какой он есть на самом деле. Юрий Сапронов отметил, что его «конечно, чуть загламурили», тем не менее все сцены снимались на реальных объектах. Так, в кадре появляются настоящая тюрьма и местные трущобы.

Сериал получил своё название в честь района Юго-Запад, придуманного кинематографистами. Так они решили именовать необеспеченную часть старого города. Также в «ЮЗЗЗ» заложен иной смысл — это сокращение сленгового слова «юзать» (от английского — «использовать»).

Завязка ленты напоминает «Вестсайдскую историю», написанную Артуром Лорентсом на основе «Ромео и Джульетты» и неоднократно экранизированную. Главный герой — молодой человек по имени Равиль. Он живёт в местных «фавелах», изучает программирование и надеется переехать в США. Для этого ему необходимо накопить денег. Равиль берётся за разные подработки и однажды, желая сорвать куш побольше, вступает в криминальную группировку. В то же время он влюбляется в Элю — обеспеченную племянницу главы другой банды. Героиня также проникается к нему симпатией, однако их окружение, естественно, против отношений влюблённых.

Романтическая история разворачивается на фоне криминальных разборок: две группировки вступают в борьбу по разделу территории. Однако в первой серии бандитские линии интригуют мало: они задают определённое настроение, но основное внимание хочется сосредоточить именно на первых мгновениях влюблённости главных героев — тем более что поначалу сериал воспринимается как исключительно подростковый: молодые персонажи только и делают, что развлекаются в барах и квартирных вечеринках. Проблемы у них тоже вполне подростковые: Эля страдает от контроля своего дяди и желает свободы, а Равиль пытается разрешить конфликт с представителем противоборствующей банды посредством баскетбольного баттла.

«ЮЗЗЗ» максимально пытались сделать для людей — таких, которые нас окружают. Не уйти в интеллектуальщину, в космос, а именно про пацанов, про девчонок, чтобы им сопереживали. Мне кажется, что такого кино не было давно, со времён того же «Брата»,

— говорит Юрий Сапронов.

Конфликт быстро обостряется, а безобидные разборки приобретают новый, куда более опасный формат. Кроме того, сюжет обрастает второстепенными линиями, связанными с личными проблемами и дилеммами разных персонажей. Всё это органично переплетается, а история, которая сначала кажется лёгкой и позитивной, трансформируется в многогранную драму.

По словам Юрия Сапронова, «ЮЗЗЗ» — один из самых бюджетных сериалов по сравнению с другими проектами. Члены съёмочной группы работали за небольшие гонорары, но все были нацелены на качественный результат. Кроме того, продюсер отметил, что скромный бюджет — это не всегда плохо, он даёт больше творческой свободы.

«Когда денег меньше, тогда к тебе и внимания меньше. Тебе не морочат голову и не ждут от тебя чего-то... И тебе проще, нет такого, что «ой нам дали столько денег, надо показать, как круто. Давайте возьмём подороже актёров, оператора в три раза дороже, чем можно взять». Это мешает. А когда у тебя не выдающийся бюджет, ты свободен, можешь экспериментировать, и иногда этот эксперимент бывает удачным», — отмечает продюсер.

Среди исполнителей центральных ролей есть малоизвестные актёры, благодаря чему происходящее на экране кажется более реалистичным, чем могло бы быть с участием звёзд. Так, влюблённых сыграли Кузьма Котрелев и Мария Мацель. Для актёра роль Равиля стала пятой — ранее он появился в таких лентах, как «Обитель» и «Рассвет». В фильмографии Мацель работ чуть больше. Среди них «Перевал Дятлова» и «Отдел С.С.С.Р.». Криминальных авторитетов Дыма и Коку сыграли Антон Кузнецов и Гела Месхи. Также в сериале снялись Дмитрий Чеботарёв, Мария Машкова, Александр Сошкин, Станислав Колодуб, Таша Цветкова, дебютант Фарди Самедов и другие.

Наталья Лазарева рассказала, что сложнее всего было найти подходящих молодых актёров — кинематографисты рассматривали очень многих. А вот Антон Кузнецов режиссёру понравился сразу, в роли Дыма Стас Иванов больше не видел никого. У продюсеров сначала не было однозначного мнения на этот счёт, но в итоге они всё-таки доверились постановщику и остались довольны, что не удивительно: артистам удалось создать убедительные образы и показать интересных, нешаблонных бандитов со своими взглядами и философией.

В роли все входили по-своему. Антон Кузнецов, например, приехал в город раньше остальной съёмочной группы, чтобы погрузиться в атмосферу. Кроме того, он специально сажал себе голос. Также ему наносили непростой грим: артисту в том числе красили в светлый цвет бороду и ресницы.

Не имеющий актёрского образования и опыта Фарди Самедов, в свою очередь, интуитивно нашёл подходящий для себя способ влиться в образ.

«Настроение персонажа подходило по моему вайбу, т.к. это не секрет, что в Бурятии (актёр вырос в Северобайкальске. — RT) криминал, как в любом провинциальном городе. Я с детства наблюдал, как мои старшие блатуют, как кого сажают и кто выходит на свободу. Это всё моё окружение. По чуть-чуть я собирал от каждого из близких. Допустим, мой знакомый повёл себя в такой ситуации… Я где-то перенял его (поведение. — RT) на себя, потом другого, третьего. У меня собирательный образ людей, которых я видел. Я знаю их характеры, их манеры, то, что они, когда нервничают или нагнетают атмосферу, допустим, курят и сверлят глазами своего оппонента… Я перенимал их образ и через себя транслировал»,

— объяснил артист.

Достоверно показать на экране ростовчан кинематографистом помогло и внимание к таким деталям, как речь: герои говорят именно так, как принято в этих местах. Юрий Сапронов рассказал, что в этом во многом заслуга режиссёра, некоторое время жившего в Ростове-на-Дону.

Как с удовольствием отметил местный музыкант, композитор проекта Кази, местный говор показан очень натурально и без высмеивания особенностей, что, на его взгляд, нечасто бывает в кино.

«Во многих сериалах местный говор завязан на шутке, на глупости, необразованности. Здесь это очень органично... Мы слышим, как разговаривают актёры, особенно Дым, — такое же «гэканье», «шоканье» можно увидеть и в Ростове, и в 50—100 км от Ростова. Тем более наш местный язык сильно с суржиком завязан, много словечек. И это никак не высмеивается», — говорит Кази.

В сериале не обошлось и без мата, но, как подчеркнул Сапронов, без него невозможно снимать истории про уличную преступность. Впрочем, для всех желающих будет доступна версия «ЮЗЗЗа» с возрастной маркировкой «16+», там нецензурные выражения уберут.

Одним из самых важных элементов сериала стало музыкальное сопровождение. В качестве референсов команда использовала фильм Люка Бессона «Такси 2», в котором прозвучали работы многих исполнителей французского рэпа. В «ЮЗЗЗе» кинематографисты также стремились представить срез современного хип-хопа. Как отметил креативный продюсер Илья Шаф, именно такую музыку сегодня слушает молодёжь.

«В наши дни на всех улицах, где старшие катаются и где младшие, — я даже ради эксперимента проверял — играет по большей части хип-хоп. Он просто есть, это сегодняшний рок-н-ролл»,

— утверждает Шаф.

В то же время в ленте представлена музыка других направлений. Всего для сериала написано около 40 песен, без учёта композиторских работ Кази.

«Там есть этническая музыка, балканская, которую мы писали, там есть шансон, ска-панк… После двух серий, когда история завязывается, драма становится глубже, мы начинаем понимать, что герои сложнее, (видим. — RT) как они переплетены, музыка становится более глубокой. Много оркестровой музыки туда входит, много инструментальной. Всё-таки хип-хоп потихонечку… его остаётся много, но он уходит на второй план, потому что хип-хоп всё-таки не может отобразить глубину драмы»,

— говорит Кази.