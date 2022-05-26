Начались съемки второго сезона сериала "Онлайф"

Подруги все еще следят за жизнью друг друга в социальной сети, постят фото "красивой жизни" и стараются выглядеть в сети лучше, чем на самом деле. При этом, если в первом сезоне вся жизнь героинь была построена вокруг притворства, то во втором они будут проживать свои эмоции, слушая себя и двигаясь к своим желаниям.