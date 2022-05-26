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28 минут назад

Начались съемки второго сезона сериала о притворстве в соцсетях "Онлайф"

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier анонсировал съемки второго сезона сериала-драмеди о притворстве в соцсетях "Онлайф". В продолжении "Онлайфа" зрители вновь встретят героинь первого сезона.

Начались съемки второго сезона сериала "Онлайф"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подруги все еще следят за жизнью друг друга в социальной сети, постят фото "красивой жизни" и стараются выглядеть в сети лучше, чем на самом деле. При этом, если в первом сезоне вся жизнь героинь была построена вокруг притворства, то во втором они будут проживать свои эмоции, слушая себя и двигаясь к своим желаниям.

В новом сезоне они примут участие в психологическом марафоне, так что в их ленте произойдут некоторые изменения. Режиссером-постановщиком проекта выступила Евгения Яцкина, продюсером - Катерина Михайлова, креативным продюсером - Анна Габриелян. Главные роли исполнили Юлия Серина, Лукерья Ильяшенко, Анна Котова-Дерябина, Ирина Носова и др.

Онлайн-платформа также цитирует исследование агентства Vision, согласно которому 61% пользовательниц соцсети транслируют фейковую жизнь в соцсетях, а каждая пятая женщина инсценирует события ради постов. 39% опрошенных ответили, что показывают в соцсети реальную жизнь.

Ранее сообщалось, что начались съемки второго сезона "Вампиров средней полосы".

Сериалы,Красивая жизнь,Юлия Серина,Ирина Носова,Лукерья Ильяшенко,
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