Начались съемки второго сезона сериала "Онлайф"

Онлайн-кинотеатр Premier анонсировал съемки второго сезона сериала-драмеди о притворстве в соцсетях "Онлайф". В продолжении "Онлайфа" зрители вновь встретят героинь первого сезона.
Подруги все еще следят за жизнью друг друга в социальной сети, постят фото "красивой жизни" и стараются выглядеть в сети лучше, чем на самом деле. При этом, если в первом сезоне вся жизнь героинь была построена вокруг притворства, то во втором они будут проживать свои эмоции, слушая себя и двигаясь к своим желаниям.
В новом сезоне они примут участие в психологическом марафоне, так что в их ленте произойдут некоторые изменения. Режиссером-постановщиком проекта выступила Евгения Яцкина, продюсером - Катерина Михайлова, креативным продюсером - Анна Габриелян. Главные роли исполнили Юлия Серина, Лукерья Ильяшенко, Анна Котова-Дерябина, Ирина Носова и др.
Онлайн-платформа также цитирует исследование агентства Vision, согласно которому 61% пользовательниц соцсети транслируют фейковую жизнь в соцсетях, а каждая пятая женщина инсценирует события ради постов. 39% опрошенных ответили, что показывают в соцсети реальную жизнь.
Ранее сообщалось, что начались съемки второго сезона "Вампиров средней полосы".