Куда делась Саманта из «Секса в большом городе»

В 1998 году никто не мог представить, каким культовым станет "Секс в большом городе". Сериал обрел поклонников по всему миру, а исполнительницы главных ролей стали иконами стиля. Однако в новом сезоне проект покинула Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту. "Рамблер" расскажет, почему это произошло.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Слухи о том, что между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл сложились не самые теплые отношения, появились еще в нулевых. Сначала актрисы это отрицали, но позже конфликт стало просто невозможно скрывать.

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Причины конфликтов

Кэтролл снималась в картинах, номинированных на «Оскар» и участвовала в жанровом кино, обожала театр и выступала перед зрителями на лучших сценах США. Так что к съемкам в «Сексе в большом городе» актриса подходила в статусе звезды.

Сара Джессика Паркер тоже много снималась, но ее проекты были на порядок ниже. Поклонники были убеждены, что Кэтролл не нравилось быть актрисой второго плана при всех ее заслугах. Количество экранного времени сказывалось и на гонорарах.

После первого сезона Паркер стала получать значительно больше коллег. Кэтролл потребовала повышения тоже.

Награды

Сериал хвалили все, а Сара Джессика Паркер четыре раз получала премию «Золотой глобус». Ким Кэтролл тоже получила награду, но всего один раз и за лучшую роль второго плана. Разумеется, все это било по самооценке целеустремленной блондинки.

В интервью Паркер говорила, что поддерживает желание коллеги зарабатывать больше. Поэтому до самого конца съемок актрисы создавали видимость дружбы.

Полный метр

Когда в 2004 году сериал закончился, Кэтролл много работала в театре, снималась в полнометражных фильмах. Но поклонники ждали продолжения любимого сериала, который тормозила Ким.

Актриса хотела больше денег и больше экранного времени, с чем многие были согласны. Ее героиня Саманта всегда была одним из самых популярных персонажей сериала. Именно ее история оседала в памяти.

Споры по поводу денег и статуса продолжались почти четыре года. Съемки состоялись, за что Ким получила три миллиона долларов, а Сара Джессика Паркер 13.

В итоге съемки все-таки состоялись, но Ким осталась недовольна своим гонораром. За первый фильм актрисе заплатили около трех миллионов долларов, а вот Сара Джессика получила 13!

На "Секс в большом городе 2" Ким уговаривали несколько лет, а когда уговорили, фильм провалился в прокате. Для актрисы эта работа стала ударом по репутации.

Личные проблемы

Журналисты выяснили, что вне кадра Ким Кэтролл не общается с коллегами и даже обедает отдельно от остальных звезд. Очевидно это стало, когда в 2018 у Ким умер брат. Сара Джессика Паркер попыталась поддержать колллегу, но получила жесткий ответ.

«Ты мне не родственница и не друг. Поэтому я в последний раз требую прекратить эксплуатировать мою трагедию для сохранения твоего лица «хорошей девочки» — заявила Ким.