Медведев отказался сниматься в сериале Netflix

«Но я решил в этом году не сниматься. Думаю, однажды я поучаствую, но в этом году в Австралии я был очень уставшим после предыдущего сезона. А им нужно уделять много времени», — объяснил он. Медведев выразил уверенность в том, что сериал получится классным.