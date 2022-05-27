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3 часа назад

Медведев отказался сниматься в сериале Netflix

Lenta.ru

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему отказался сниматься в сериале Netflix. Слова спортсмена приводит ASAP Sports.

Медведев отказался сниматься в сериале Netflix
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Теннисист поделился, что ему предлагали поучаствовать в съемках документального сериала во время Australian Open.

«Но я решил в этом году не сниматься. Думаю, однажды я поучаствую, но в этом году в Австралии я был очень уставшим после предыдущего сезона. А им нужно уделять много времени», — объяснил он. Медведев выразил уверенность в том, что сериал получится классным.

26 мая Медведев одержал победу во втором круге «Ролан Гаррос». Он оказался сильнее серба Ласло Джере. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Таким образом, Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, где встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Сериалы,Даниил Медведев,
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