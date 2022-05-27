На Netflix состоялась премьера «Очень странных дел»

Фанаты ждали этого три года — в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера 4-го сезона сериала «Очень странные дела». Зрителям доступны семь эпизодов общей длительностью приблизительно в 9 часов. Два заключительных эпизода выйдут 1 июля. Финальная серия будет длиться больше 2 часов.

События четвёртого сезона «Очень странных дел» развернутся спустя полгода после событий третьего. Сюжет расскажет, как главные герои пытаются покончить с потусторонним миром, в котором живут монстры. К своим ролям вернулись все основные актёры из предыдущих сезонов, включая Вайнону Райдер, Дэвида Харбора Финна Вулфхарда и Милли Бобби Браун.