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1 час назад

На Netflix состоялась премьера «Очень странных дел»

Чемпионат.comиещё 1

Фанаты ждали этого три года — в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера 4-го сезона сериала «Очень странные дела». Зрителям доступны семь эпизодов общей длительностью приблизительно в 9 часов. Два заключительных эпизода выйдут 1 июля. Финальная серия будет длиться больше 2 часов.

На Netflix состоялась премьера «Очень странных дел»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

События четвёртого сезона «Очень странных дел» развернутся спустя полгода после событий третьего. Сюжет расскажет, как главные герои пытаются покончить с потусторонним миром, в котором живут монстры. К своим ролям вернулись все основные актёры из предыдущих сезонов, включая Вайнону Райдер, Дэвида Харбора Финна Вулфхарда и Милли Бобби Браун.

Критики уже посмотрели первую часть сезона и в целом хвалят сериал за неторопливое развитие персонажей и атмосферу ужаса. К сожалению, сериал недоступен для российских пользователей Netflix — в ночь на 27 мая сервис ограничил доступ зрителям из РФ.

Сериалы,Бобби Браун,Дэвид Харбор,Netflix,
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