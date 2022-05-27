Джуд Лоу сыграет в сериале по "Звездным войнам"

Джуд Лоу сыграет главную роль в сериале "Звездные войны: Команда скелетов", который разрабатывается режиссером трилогии о Человеке-пауке Джоном Уоттсом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Слухи о сериале ходили на фан-сайтах "Звездных войн" в течение нескольких месяцев. О присоединении актера к вселенной "Звездных войн" стало известно в апреле.

Съемки проекта должны начаться летом 2022 года. Пока нет никаких подробностей о персонаже Лоу. В центре сюжета нового сериала - группа детей, которая заблудилась в галактике "Звездных войн" и пытается найти дорогу домой. Действие разворачивается в эпоху Новой Республики.