Джуд Лоу сыграет в сериале по "Звездным войнам"

Джуд Лоу сыграет главную роль в сериале "Звездные войны: Команда скелетов", который разрабатывается режиссером трилогии о Человеке-пауке Джоном Уоттсом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Слухи о сериале ходили на фан-сайтах "Звездных войн" в течение нескольких месяцев. О присоединении актера к вселенной "Звездных войн" стало известно в апреле.
Съемки проекта должны начаться летом 2022 года. Пока нет никаких подробностей о персонаже Лоу. В центре сюжета нового сериала - группа детей, которая заблудилась в галактике "Звездных войн" и пытается найти дорогу домой. Действие разворачивается в эпоху Новой Республики.
Ранее сообщалось, что фильм Тайки Вайтити по "Звездным войнам" выйдет в 2023 году. Проект должен стать следующим для франшизы после третьего сезона "Мандалорца" и сериала "Звездные войны: Команда скелетов".