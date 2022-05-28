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3 часа назад

Названа дата премьеры третьего сезона «Мандалорца»

Mainstyleиещё 2

В четверг Disney+ объявила, что премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится в феврале следующего года. Третий сезон в разработке уже довольно давно, второй сезон при этом вышел в октябре 2020 года. С тех пор Мандо (Педро Паскаль) и Грогу (Дэвид Акорд) появились в нескольких эпизодах «Книги Бобы Фетта», хотя прошло почти два года с тех пор, как фанаты увидели полный актёрский состав в специальном сезоне шоу.

Названа дата премьеры третьего сезона «Мандалорца»
Фото: MainstyleMainstyle

На мероприятии в честь «Звёздных войн» исполнительные продюсеры Джон Фавро и Дэйв Филони подтвердили, что Мандо отправится на родную планету мандалорцев Мандалор в надежде получить прощение за свои «прегрешения». Продюсеры также объявили, что Карл Уэзерс и Кэти Сакхофф вернутся к своих ролям Грифа Карги и Бо-Катан Крайз соответственно. Бо-Катан, как сообщается, сыграет важную роль в сюжете этого сезона. Более подробная информация, скорее всего, станет доступна в субботу во время специальной дискуссии под названием «Мандо+: беседа с Джоном Фавро и Дэйвом Филони».

Сериалы,Карл Уэзерс,Педро Паскаль,Джон Фавро,Кэти Сакхофф,
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