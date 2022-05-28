Названа дата премьеры третьего сезона «Мандалорца»

В четверг Disney+ объявила, что премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится в феврале следующего года. Третий сезон в разработке уже довольно давно, второй сезон при этом вышел в октябре 2020 года. С тех пор Мандо (Педро Паскаль) и Грогу (Дэвид Акорд) появились в нескольких эпизодах «Книги Бобы Фетта», хотя прошло почти два года с тех пор, как фанаты увидели полный актёрский состав в специальном сезоне шоу.