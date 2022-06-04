Три новых сериала, ставших самыми дорогими в истории

Три долгожданных сериала стали самыми дорогими в истории. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Дом дракона" Кадр из сериала "Дом дракона"

Очень странные дела

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Стриминговый сервис Netflix выпускает четвертый сезон суперпопулярного сериала научно-фантастического и драматического сериала "Очень странные дела". Действия сериала разворачиваются в тихом провинциальном городке, рассказывает о группе подростков, которые берутся за расследования дела о загадочной пропаже подростка. Теперь им предстоит оказаться в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил. В четвертом сезоне битва продолжается.

Стриминговый сервис потратил 30 миллионов долларов на производство каждой серии четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Это в два раза больше, чем авторы «Игры престолов» от HBO — примерный бюджет четвертого сезона может составить 270 миллионов долларов.

Отметим, в первом сезоне проекта каждая серия стоила 6 миллионов долларов, а ко второму сезону Netflix увеличил бюджет до 8 миллионов за эпизод.

Новая часть одного из самых популярных сериалов стримингового сервиса (проект привлек рекордную аудиторию зрителей на Netflix) будет разделена на две части, которые выйдут 27 мая и 1 июля, а пятый сезон станет финальным для проекта.

Дом Дракона

Кадр из сериала "Дом дракона"

Еще дороже создателям обошелся сериал-приквел к «Игре престолов», ставшей одним из самых масштабных и зрелищных шоу XXI века. После финала проекта, который, к слову, оценили далеко не все поклонники, создатели решили не останавливаться на достигнутом успехе.

На данный момент уже завершены съемки приквела «Дом Дракона», события в котором разворачиваются за 300 лет до событий «Игры престолов» и рассказывают о династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие дома. .

HBO потратил более $20 млн за эпизод "Дома дракона", что на 30% дороже финального сезона оригинального сериала.

Писатель Джордж Мартин, автор цикла "Песнь Льда и Огня", признался, что возлагает большие надежды на фэнтезийные премьеры этого года. По его словам, он искреннее болеет за успех сериалов "Властелин колец: Кольца власти" и "Дом Дракона". Об этом он заявил во время литературного фестиваля в Санта-Фе.

"Я надеюсь, что оба шоу будут успешными. Я люблю фэнтези. Я хочу больше отличных шоу на телевидении", — заявил Мартин.

Тем не менее писатель подчеркнул, что за "Дом Дракона" он будет болеть сильнее. Ведь для него он написал сценарий.

"Властелин колец: Кольца власти"

Долгожданный сериал "Властелин колец: кольца власти", созданный по одноименной вселенной писателя Джона Толкина от сервиса Amazon станет самым дорогим в истории. По данным СМИ, бюджет только первого сезона из семи серий составит 650 миллионов новозеландских долларов (465 миллионов долларов США).

Это подтвердил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии, где снимают шоу. Кроме того, суммы указаны в официальных документах, имеющихся в открытом доступе.

События сериала будут происходить за тысячи лет до происходящего в культовых фильмах, во Второй эпохе Средиземья. В сериале зрителям покажут множество сюжетных линий: создатели будут опираться на произведения Толкина, при этом добавят что-то и от себя.