Чтобы не пропустить: главные сериальные премьеры лета

Находитесь в поисках свежих сериалов? «Рамблер» собрал крутые проекты, премьера которых состоится уже этим летом.
Американка пакистанского происхождения и мусульманка из Джерси Камала Хан обрела суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Выпущенный правителем сверхлюдей Черным Громом, он пробудил в людях древние гены. В результате Камала получила способность растягивать свое тело и менять внешний облик.
Драматический боевик с Джеффом Бриджесом в роли давно ушедшего в отставку оперативника ЦРУ Дэна Чейза, на пороге которого однажды появляется группа убийц, присланных его устранить. Он понимает, что прошлое вновь напомнило о себе, и теперь вынужден взяться за оружие.
Южнокорейская версия испанского хита Netflix. Профессор планирует амбициозное ограбление и собирает команду из профессиональных преступников. Вот только все идет не по плану, когда грабителям приходится взять заложников.
После переливания крови двоюродная сестра Брюса Бэннера Дженнифер Уолтерс получает способность во время стресса перевоплощаться в сверхсильное существо. Теперь ей предстоит научиться управлять этим даром и применять его во благо… Главная роль досталась Татьяне Маслани («Темное дитя»).
Приквел «Игры престолов» снят по мотивам книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», события которой разворачиваются за 300 лет до «Песни льда и пламени» и рассказывают о династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие дома. Главные роли в сериале HBO исполнят Пэдди Консидайн («Острые козырьки»), Эмма Д’Арси («Искатели правды»), Мэтт Смит («Корона») и другие.