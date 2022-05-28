Чтобы не пропустить: главные сериальные премьеры лета

Находитесь в поисках свежих сериалов? «Рамблер» собрал крутые проекты, премьера которых состоится уже этим летом.

Фото: Кадр из сериала "Дом дракона" Кадр из сериала "Дом дракона"

«Мисс Марвел» (8 июня)

Американка пакистанского происхождения и мусульманка из Джерси Камала Хан обрела суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Выпущенный правителем сверхлюдей Черным Громом, он пробудил в людях древние гены. В результате Камала получила способность растягивать свое тело и менять внешний облик.

Кадр из сериала "Мисс Марвел"

«Старик» (16 июня)

Драматический боевик с Джеффом Бриджесом в роли давно ушедшего в отставку оперативника ЦРУ Дэна Чейза, на пороге которого однажды появляется группа убийц, присланных его устранить. Он понимает, что прошлое вновь напомнило о себе, и теперь вынужден взяться за оружие.

Кадр из сериала "Старик"

«Бумажный дом: Корея» (24 июня)

Южнокорейская версия испанского хита Netflix. Профессор планирует амбициозное ограбление и собирает команду из профессиональных преступников. Вот только все идет не по плану, когда грабителям приходится взять заложников.

Кадр из сериала "Бумажный дом: Корея"

«Женщина-Халк» (17 августа)

После переливания крови двоюродная сестра Брюса Бэннера Дженнифер Уолтерс получает способность во время стресса перевоплощаться в сверхсильное существо. Теперь ей предстоит научиться управлять этим даром и применять его во благо… Главная роль досталась Татьяне Маслани («Темное дитя»).

Кадр из сериала "Женщина-халк"

«Дом дракона» (21 августа)

Приквел «Игры престолов» снят по мотивам книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», события которой разворачиваются за 300 лет до «Песни льда и пламени» и рассказывают о династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие дома. Главные роли в сериале HBO исполнят Пэдди Консидайн («Острые козырьки»), Эмма Д’Арси («Искатели правды»), Мэтт Смит («Корона») и другие.