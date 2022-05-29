Российские сериалы, на которые стоит потратить время

Манипуляции, крупные взятки, смертельная экспедиция, переезд в столицу – с чем еще столкнутся герои новой подборки «Рамблера»?

Фото: Кадр из сериала «Триггер» Кадр из сериала «Триггер»

«Триггер» (2020)

Кадр из сериала «Триггер»

Артем Стрелецкий – настоящий мастер психологического штурма. Он даже самого стойкого и неприступного собеседника разговорит и выведет на эмоции. Зачастую мужчина использует шоковую методику, заставляя оппонентов вести себя максимально непредсказуемо. Но однажды очередная встреча с клиентом заканчивается чрезвычайно плачевно. Самоубийство – это то, чего мужчина однозначно не ожидал. Следствие выдвигает предположение, что виноват в трагедии именно Артем и его жестокая тактика. Создается впечатление, что фортуна полностью отвернулась от героя.

«Домашний арест» (2018)

Кадр из сериала «Домашний арест»

Главный герой, много лет наслаждался безоблачным существованием в роскошном особняке. Как действующий мэр небольшого городка Синезерска, мужчина активно пользовался всеми предоставленными ему благами и возможностями. Аркадий частенько нарушал законодательство и не стеснялся применять власть в личных целях. Очередная крупная взятка оборачивается для Аникеева арестом. В ходе судебного разбирательства ему выдвигают обвинение, за которое полагается солидный тюремный срок. Судья решает смягчить вердикт, позволяя бывшему градоначальнику томиться не в серой тюрьме, а в рядовой коммунальной квартире, где живут абсолютно обычные граждане.

«Перевал Дятлова» (2020)

Кадр из сериала «Перевал Дятлова»

Игорь Дятлов горит идеей забраться на вершину Северного Урала. Его желание в разы увеличилось после выступления лидеров партии, рассуждавших о большой значимости туризма. Мужчина предлагает поучаствовать в непредсказуемой авантюре своим сокурсникам. Учитывая суровую январскую погоду, ребята берут с собой все необходимое снаряжение. В дороге один из участников экспедиции повреждает ногу, из-за чего возвращается домой. Проходит несколько дней, и связь с его товарищами полностью обрывается. Поисковая группа, отправленная вслед за исчезнувшими путешественниками, обнаруживает их мертвыми.

«Сладкая жизнь» (2014)