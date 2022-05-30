Джон Фавро уже работает над 4 сезоном «Мандалорца»

Постановщик и сценарист Джон Фавро в новом интервью упомянул, что уже работает над четвертым сезоном сериала «Мандалорец».

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Фавро отметил, что телевизионный формат проекта позволяет авторам не торопиться, рассказывая свои истории последовательно. И когда он работает над продолжением «Мандо», на его сюжет влияют детали соседней «Асоки», которую сейчас снимает его творческий партнер Дэйв Филони.

Когда работа над «Мандалорцем» только началась, перед Фавро фактически лежал «чистый лист» — кое-какие вещи проверял тот же Филони, но сильно вдаваться в детали не требовалось. Однако с ростом числа проектов во вселенной подобные моменты стали более востребованными.

Так, авторам нужно держать в уме события на Мандалоре, местоположение и мотивации разных героев и тому подобное. Все это, согласно Фавро, создает очень благодатную почву для воображения — тем более, что постепенное переплетение и усложнение сюжетных линий кажется ему неизбежным.

Еще Фавро упомянул, что создатели не всегда планировали включать во второй сезон Люка Скайуокера, однако разобравшись в деталях временного периода поняли, что его появление стало бы логичным решением.