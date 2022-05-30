Второй сезон "Эпидемии" выходит на телевидении

На ТНТ 30 мая состоится телепремьера второго сезона сериала «Эпидемия», сообщает пресс-служба вещателя.
В продолжении триллера о жизни после смертельной пандемии к актерскому составу присоединились Юра Борисов, Аскар Ильясов, Виктория Клинкова, Никита Еленев и Юлия Ендроссек.
Креативным продюсером второго сезона вновь стал Роман Кантор, режиссерское место занял Дмитрий Тюрин («Триггер»).
Сезон начинается с побега отказавшегося выполнять приказ генерала спецназовца Жени из своего отряда. К своим ролям во втором сезоне вернутся Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Виктория Агалакова, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Савелий Кудряшов и другие.
Производством «Эпидемии» занимались 1-2-3 Production, ТНТ и PREMIER.