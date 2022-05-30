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4 часа назад

Второй сезон "Эпидемии" выходит на телевидении

Газета.Ruиещё 2

На ТНТ 30 мая состоится телепремьера второго сезона сериала «Эпидемия», сообщает пресс-служба вещателя.

Второй сезон "Эпидемии" выходит на телевидении
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В продолжении триллера о жизни после смертельной пандемии к актерскому составу присоединились Юра Борисов, Аскар Ильясов, Виктория Клинкова, Никита Еленев и Юлия Ендроссек.

Креативным продюсером второго сезона вновь стал Роман Кантор, режиссерское место занял Дмитрий Тюрин («Триггер»).

Сезон начинается с побега отказавшегося выполнять приказ генерала спецназовца Жени из своего отряда. К своим ролям во втором сезоне вернутся Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Виктория Агалакова, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Савелий Кудряшов и другие.

Производством «Эпидемии» занимались 1-2-3 Production, ТНТ и PREMIER.

Сериалы,Эпидемия,Виктория Клинкова,Аскар Ильясов,Марьяна Спивак,Эльдар Калимулин,Никита Еленев,Кирилл Кяро,Виктория Агалакова,Наталья Земцова,Александр Робак,Дмитрий Тюрин,
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