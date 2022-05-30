Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+31° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
4 часа назад

Появились яркие постеры с героями сериала «Мисс Марвел»

Чемпионат.com

Уже скоро выйдет сериал «Мисс Марвел». Marvel Studios рекламирует шоу, поэтому недавно появились свежие персональные постеры с различными героями сериала.

Появились яркие постеры с героями сериала «Мисс Марвел»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На постерах можно увидеть саму Камалу Хан — главную героиню, которая будет владеть сверхчеловеческими силами и сможет растягивать любую часть тела. Ещё показали и других героев, в том числе друзей Камалы. Их зовут Камран и Бруно.

Сюжет шоу расскажет про Камалу Хан — девочку-подростка, которая без ума от супергероев. Случается так, что она сама получает сверхчеловеческие силы и становится героем, от которой будет многое зависеть. Пару дней назад появились первые отзывы на сериал. Они довольно положительные, что, признаем, немного удивительно.

Премьера «Мисс Марвел» состоится на Disney+ уже 8 июля.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители