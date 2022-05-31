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44 минуты назад

Джанкарло Эспозито «хочет раздавить» малыша Йоду

Чемпионат.com

Джанкарло Эспозито, похоже, точит зуб на малыша Грогу. Недавно актёр не очень лестно высказался про маленького героя «Мандалорца». Конечно, в шутку, а может и нет.

Джанкарло Эспозито «хочет раздавить» малыша Йоду
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Эспозито назвал Грогу маленьким ублюдком. В комментариях люди гадают, пошутил ли актёр, или у него на самом деле есть планы убить героя. Фраза в любом случае вызвала ажиотаж.

Я раздавлю этого маленького зелёного ублюдка.

Третий сезон популярного шоу «Мандалорец» стартует в феврале 2023 года. Известно, что Джон Фавро уже работает над сюжетом четвёртого сезона, хотя информации про него совсем нет.

Джанкарло Эспозито в шоу играет роль Моффа Гидеона. Его персонаж точно вернётся в новом сезоне.

Сериалы,Джанкарло Эспозито,Джон Фавро,
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