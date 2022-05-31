За что раскритиковали сериал «Нулевой пациент»

Сериал «Нулевой пациент» взорвал российскую аудиторию. Критики, да и просто любили кино отмечают, что такой сильной работы давно не появлялось в отечественном производстве. Но и без хейтеров не обошлось.
«Штампы об СССР», – начали кричать те, кто нашел, к чему придраться. Якобы в «Нулевом пациенте» слишком много банальных и нереалистичных «клише» советской эпохи. Но в остальном сериал действительно нравится массовому зрителю.
Тему СПИДа не так часто поднимают, тем более в контексте исторической эпохи. «Нулевой пациент» – сериал про вспышку ВИЧ-инфекции в СССР: виновные, злоумышленники, невинные жертвы – обо всех них рассказано в новой киносаге.