За что раскритиковали сериал «Нулевой пациент»

Сериал «Нулевой пациент» взорвал российскую аудиторию. Критики, да и просто любили кино отмечают, что такой сильной работы давно не появлялось в отечественном производстве. Но и без хейтеров не обошлось.

Фото: Кадр из сериала "Нулевой пациент" Кадр из сериала "Нулевой пациент"

«Штампы об СССР», – начали кричать те, кто нашел, к чему придраться. Якобы в «Нулевом пациенте» слишком много банальных и нереалистичных «клише» советской эпохи. Но в остальном сериал действительно нравится массовому зрителю.