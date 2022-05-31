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50 минут назад

За что раскритиковали сериал «Нулевой пациент»

РИА "ФедералПресс"

Сериал «Нулевой пациент» взорвал российскую аудиторию. Критики, да и просто любили кино отмечают, что такой сильной работы давно не появлялось в отечественном производстве. Но и без хейтеров не обошлось.

За что раскритиковали сериал «Нулевой пациент»
Фото: Кадр из сериала "Нулевой пациент"Кадр из сериала "Нулевой пациент"

«Штампы об СССР», – начали кричать те, кто нашел, к чему придраться. Якобы в «Нулевом пациенте» слишком много банальных и нереалистичных «клише» советской эпохи. Но в остальном сериал действительно нравится массовому зрителю.

Тему СПИДа не так часто поднимают, тем более в контексте исторической эпохи. «Нулевой пациент» – сериал про вспышку ВИЧ-инфекции в СССР: виновные, злоумышленники, невинные жертвы – обо всех них рассказано в новой киносаге.

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