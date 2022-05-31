Зарубежные сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Бригады»

В свое время «Бригада» стала культовым сериалом, несмотря на то, что она романтизировала бандитский образ жизни. Главные герои сериала стали народными кумирами и показали, что такое настоящая дружба и любовь. Сейчас этот проект воспринимается совсем по-другому, но его приятно пересмотреть тем, кто ностальгирует по 90-м годам. За рубежом тоже есть достойные проекты, похожие на «Бригаду», которые стоит посмотреть поклонникам сериала. О них — в материале «Рамблера».
Великобритания, 1919 год. После того, как закончилась Первая мировая, многие люди в небольших городах остались без работы и вынуждены жить в нищете. Из-за этого появляется много преступных группировок. Одна из них была основана семьей Шелби, которые получили прозвище «Острые козырьки» из-за оружия, которое они носят в кепках. Сериал рассказывает о сложностях жизни в это время, а главными героями становятся бандиты, занимающиеся рэкетом и грабежом.
Еще один сериал, который рассказывает о жизни простых людей после Первой мировой войны, но действие происходит в США. В стране на грани сухого закона начинающие предприниматели — бывшие военные решают начать подпольный бизнес по производству алкоголя. В центре сюжета оказываются не только их внутренние проблемы, но и разборки с конкурентами и секретными агентами правительства.
Сериал переносит зрителей в Колумбию — одну из самых криминальных стран Латинской Америки. Именно здесь в прошлом веке промышлял один из самых загадочных и неординарных преступников того времени Пабло Эскобар. Первые два сезона рассказывают о том, как ему на протяжении долгого времени удавалось улизнуть от агентов американского УБН, а также о том, как он вел бизнес в своем картеле. В третьем и четвертом сезоне власти США продолжают бороться с наследием Эскобара в виде картеля Кали.
Проект переносит зрителей в Италию и рассказывает о самой настоящей мафии. Здесь существуют свои правила, которые неподвластны обычным людям и правоохранительным органам. Зрителям рассказывают истории одной итальянской семьи, глава которой стал мафиози и организовал свой собственный клан. Однако этого ему оказалось мало, и он решил пойти дальше, не опасаясь конкурентов.