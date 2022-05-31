Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+34° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
15 минут назад

«Сваты» вернулись: Людмила Артемьева удивила новым снимком

Экспресс газета

Новая фотография в микроблоге Людмилы Артемьевой взбудоражила россиян. Артистка опубликовала снимок в образе своей героини из популярнейшего сериала.

«Сваты» вернулись? Артемьева удивила новым снимком
Фото: Legion-mediaLegion-media

Премьера первых серий «Сватов» состоялась в далеком 2009 году. Забавная и в то же время теплая семейная история о противоборстве родственников за внимание общей внучки сразу же покорила сердца миллионов зрителей.

В итоге свет увидели семь сезонов проекта, при этом работа над завершающей частью длилась несколько лет. Съемки затянулись из-за пандемии и закрытия границ.

Изначально продюсеры хотели остановиться на шестом сезоне, но пошли навстречу поклонникам истории. И, хотя седьмая часть получила не самые лучшие отзывы зрителей, фанаты по-прежнему не хотят отпускать любимых героев и требуют продолжения.

Именно поэтому сегодняшняя публикация в микроблоге 59-летняя Людмилы Артемьевой вызвала столько эмоций у россиян. Актриса предстала в образе Ольги Ковалевой и позировала рядом с Федором Добронравовым, сыгравшим Ивана Будько.

«Любимый сериал», «Это что, съемки новой части начались?! Надеемся и ждем!», «Урааа! «Сваты» вернулись!», «Когда восьмой сезон?», «Самые лучшие», – высказались интернет-пользователи.

На самом деле Людмила Викторовна просто решила предаться воспоминаниям о сериале. Снимать продолжение не планируется – об этом недавно рассказала другая звезда проекта, 47-летняя Олеся Железняк.

Сериалы,Олеся Железняк,Людмила Артемьева,Федор Добронравов,Ольга Ковалева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители