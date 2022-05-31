«Сваты» вернулись? Артемьева удивила новым снимком

Новая фотография в микроблоге Людмилы Артемьевой взбудоражила россиян. Артистка опубликовала снимок в образе своей героини из популярнейшего сериала.

Фото: Legion-media Legion-media

Премьера первых серий «Сватов» состоялась в далеком 2009 году. Забавная и в то же время теплая семейная история о противоборстве родственников за внимание общей внучки сразу же покорила сердца миллионов зрителей.

В итоге свет увидели семь сезонов проекта, при этом работа над завершающей частью длилась несколько лет. Съемки затянулись из-за пандемии и закрытия границ.

Изначально продюсеры хотели остановиться на шестом сезоне, но пошли навстречу поклонникам истории. И, хотя седьмая часть получила не самые лучшие отзывы зрителей, фанаты по-прежнему не хотят отпускать любимых героев и требуют продолжения.

Именно поэтому сегодняшняя публикация в микроблоге 59-летняя Людмилы Артемьевой вызвала столько эмоций у россиян. Актриса предстала в образе Ольги Ковалевой и позировала рядом с Федором Добронравовым, сыгравшим Ивана Будько.

«Любимый сериал», «Это что, съемки новой части начались?! Надеемся и ждем!», «Урааа! «Сваты» вернулись!», «Когда восьмой сезон?», «Самые лучшие», – высказались интернет-пользователи.