«Сваты» вернулись? Артемьева удивила новым снимком

Новая фотография в микроблоге Людмилы Артемьевой взбудоражила россиян. Артистка опубликовала снимок в образе своей героини из популярнейшего сериала.
Премьера первых серий «Сватов» состоялась в далеком 2009 году. Забавная и в то же время теплая семейная история о противоборстве родственников за внимание общей внучки сразу же покорила сердца миллионов зрителей.
В итоге свет увидели семь сезонов проекта, при этом работа над завершающей частью длилась несколько лет. Съемки затянулись из-за пандемии и закрытия границ.
Изначально продюсеры хотели остановиться на шестом сезоне, но пошли навстречу поклонникам истории. И, хотя седьмая часть получила не самые лучшие отзывы зрителей, фанаты по-прежнему не хотят отпускать любимых героев и требуют продолжения.
Именно поэтому сегодняшняя публикация в микроблоге 59-летняя Людмилы Артемьевой вызвала столько эмоций у россиян. Актриса предстала в образе Ольги Ковалевой и позировала рядом с Федором Добронравовым, сыгравшим Ивана Будько.
«Любимый сериал», «Это что, съемки новой части начались?! Надеемся и ждем!», «Урааа! «Сваты» вернулись!», «Когда восьмой сезон?», «Самые лучшие», – высказались интернет-пользователи.
На самом деле Людмила Викторовна просто решила предаться воспоминаниям о сериале. Снимать продолжение не планируется – об этом недавно рассказала другая звезда проекта, 47-летняя Олеся Железняк.