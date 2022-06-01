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2 часа назад

В третьем сезоне «Ведьмака» вновь появятся зрелищные бои

Cq.ruиещё 1

Зарубежное издание Redanian Intelligence утверждает, что в третьем сезоне сериала «Ведьмак» будет больше зрелищных сражений. Бои ставит профессиональный хореограф Вольфганг Штегеман, который вновь присоединился к съемкам.

В третьем сезоне «Ведьмака» появятся зрелищные бои
Фото: Cq.ruCq.ru

Постановщик уже показал уровень своей работы в первом сезоне. В нем Штегеман срежиссировал сцену резни в Блавикене, а также убийство Ренфри. Перерыв в работе над «Ведьмаком» Вольфганг взял, чтобы поставить сцены в фильме «Миссия невыполнима 7». Именно поэтому зрители не увидели ожесточенных сражений во втором сезоне.

У третьего сезона «Ведьмака» еще нет даты выхода. Съемки сериала стартовали лишь в апреле, поэтому релиз стоит ожидать не раньше 2023 года.

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