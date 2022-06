В первый месяц долгожданного лета на экраны выйдет масса остросюжетных, фантастических, криминальных и комедийных сериалов: продолжения «Мира Дикого Запада» и «Академии “Амбрелла”», ремейк «Ирмы Веп» от Оливье Ассаяса, новый проект от создателей «Американского вандала», очередной супергеройский сериал от Marvel с мусульманкой в главной роли и многое другое. Главные сериалы июня — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

Фото: Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»» Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»»

«Ирма Веп» / Irma Vep

Видео дня

Французский режиссер Оливье Ассаяс («Персональный покупатель») взялся за сериальную адаптацию собственного фильма 1996 года. Шоу, как и картина, посвящено съемкам ремейка немого сериала «Вампиры» Луи Фейада; главную роль исполнит Алисия Викандер. В полнометражной ленте на ее месте была актриса Мэгги Чун, игравшая саму себя, Викандер же изобразит американскую артистку Миру, которая приезжает во Францию на съемки ремейка вампирской классики. Вскоре после начала работы грань между Мирой и ее героиней Ирмой Веп начинают стираться. В сериале также появится уже дважды игравшая у Ассаяса Кристен Стюарт.

«Ирма Веп» будет насчитывать восемь серий, первая выйдет 7 июня на HBO

«Мир Дикого Запада» / Westworld

Научно-фантастический проект Лизы Джой и Джонатана Нолана с каждым новым сезоном становится все амбициознее и эпичнее, и его четвертая часть едва ли станет исключением — ставки высоки как никогда, ведь на кону уже судьба всего человечества. Первая часть «Мира Дикого Запада» была посвящена тому, как заключенные в парке аттракционов роботы открыли в себе способность выбирать и самоопределяться, во второй они начали бороться за свою свободу, а в третьей наконец покинули так называемый «искусственный Эдем». В продолжении зрителям пообещали показать новый парк аттракционов, воссоздающий Америку времен сухого закона.

Четвертый сезон будет состоять из восьми эпизодов, первый появится 27 июня на HBO

«Академия “Амбрелла”» / The Umbrella Academy

В третьем сезоне адаптации комиксов музыканта Джерарда Уэя, вокалиста группы My Chemical Romance, группе обиженных жизнью супергероев предстоит расхлебывать последствия своих похождений в прошлом: вернувшись в современность, персонажи обнаружили, что на месте академии «Амбрелла» появилась некая Соловьиная академия с совершенно новыми обитателями. В новой части шоу впервые после объявлении о смене пола предстанет актер Эллиот Пейдж.

Третий сезон будет состоять из десяти серий, все они выйдут 23 июня на Netflix

«Проступки во Флэтбуше» / Flatbush Misdemeanors

Одно из самых злободневных и при этом невероятно легких шоу 2021 года возвращается со вторым сезоном. В центре сюжета — сидящий на ксанаксе невротик-учитель Дэн (Дэн Перлман) и его давний друг, пытающийся пробиться в люди художник Кевин (Кевин Исо). Главные звезды одновременно выступают шоураннерами проекта.

Новая часть «Проступков во Флэтбуше» будет состоять из десяти серий, премьера первой — 18 июня на Showtime

«Пацаны» / The Boys

Культ супергероев достал — с таким посылом выступает хитовый сериал «Пацаны» по мотивам комиксов Гарта Энниса. Сверхлюди в этом шоу не просто защищают человечество, но предстают полноценными мегазнаменитостями со всеми вытекающими — их жизни контролируют целые бригады пиарщиков, все действия совершаются с оглядкой на журналистов, а подвиги нацелены на получение прибыли с мерча и многочисленных фильмов. Окруженные постоянным вниманием публики герои уже мнят себя богами и в погоне за властью и деньгами оказываются втянуты в международную политику. Шоу от создателя «Сверхъестественного» Эрика Крипке стало хитом после премьеры в июле 2019-го, продлилось на второй сезон, а в третьей части собирается столкнуть Хэнка Бутчера (Карл Урбан) с Хоумлендером (Энтони Старр) в решающей схватке, но теперь на бой выходит и главный протагонист, вооруженный суперспособностями.

Третий сезон «Пацанов» будет состоять из восьми серий, первые три выйдут 4 июня на Amazon Prime Video

«Игроки» / Players

Создатели легендарного мокьюментари «Американский вандал» возвращаются с новым проектом, на этот раз посвященным киберспорту. В центре сюжета псевдодокументального сериала — ветеран игры League of Legends, прославившийся под ником Сливочный сыр, который вступает в конфронтацию с новым игроком его команды киберспортсменов, 17-летним Организмом.

Шоу будет состоять из десяти серий, первые три появятся 17 июня на Patamount+

«Правительство» / Borgen

Боргеном (Твердыней) в Дании называют Кристиансборг, королевский дворец, в котором ныне заседает парламент страны. Посвященное европейской политической кухне шоу уже насчитывает три сезона, выходивших с 2010 по 2013-й на датском телевидении, однако в четвертой части уже оказался замешан Netflix, пожелавший вывести сериал на международный рынок. В новом сезоне политикам придется противостоять агрессии России после обнаружения залежей нефти в Гренландии.

Релиз шоу уже состоялся на Netflix в Северной Европе, а мировая премьера пройдет на сервисе 3 июня. Новый сезон насчитывает восемь серий

«Мисс Марвел» / Ms. Marvel

Студия Marvel, кажется, взяла за правило пополнять свои ряды новыми супергероями каждый месяц: вслед за Лунным рыцарем в исполнении Оскара Айзека к кинематографической вселенной присоединится Камала Хан (Иман Веллани), тинейджерка и ярая фанатка капитана Марвел, неожиданно обнаружившая в себе сверхспособности. Камала Хан — первая супергероиня-мусульманка, которая появится во вселенной Marvel, и мини-сериалом дело не ограничится, так как в 2023-м персонаж получит место в полнометражном блокбастере «Марвелы» (The Marvels). Режиссерами проекта выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Снегопад», «Плохие парни навсегда») и оскароносная документалистка Шармин Обаид.

Шоу будет насчитывать шесть эпизодов, первый появится 9 июня на Disney+

«Ради всего человечества» / For All Mankind

Геополитическая драма разворачивается в мире, где космическая гонка так и не закончилась: СССР первым высаживает человека на Луну, а США (точнее, НАСА) изо всех сил пытаются обогнать конкурента, основав на спутнике Земли постоянную базу. В третьем сезоне действие переносится в середину 1990-х (в которых Советский Союз удивительным образом не развалился), когда сверхдержавы начинают гонку уже за освоение Марса.

Третий сезон будет насчитывать десять эпизодов, премьера первого — 11 июня на Apple TV+

«Острые козырьки» / Peaky Blinders

Финальный, шестой сезон проекта Стивена Найта (сценарист «Порока на экспорт» и «Табу») о бирмингемских гангстерах с Киллианом Мерфи, Эдриеном Броуди и Томом Харди уже показали в Великобритании, а теперь «Острые козырьки» ждет мировой релиз на Netflix. Завершится сериал, длившийся аж с 2013 года, с помпой — почти полнометражным фильмом. Действие финального эпизода хронометражем 81 минуту будет разворачиваться во времена Второй мировой войны.

Состоящий из шести серий заключительный сезон целиком выйдет на Netflix 11 июня

«Близкие друзья» / Queer as Folk

Ремейк одноименного британского сериала 1999 года рассказывает историю группы друзей из ЛГБТ-сообщества Нового Орлеана, сумевших выжить после бойни, устроенной на квир-концерте террористом-гомофобом. Пережившие трагедию персонажи сталкиваются с не менее жуткими последствиями — ПТСР, излишним вниманием медиа и горечью утраты. Одним из сценаристов и продюсеров шоу выступил автор «Это грех» Расселл Т. Дэвис.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, первый выйдет 10 июня на Peacock

«Дурак от бога» (God's Favorite Idiot)

Бен Фалкон («Тэмми») снял новый комедийный сериал и сам же предстал в нем офисным сисадмином, которого избирает своим глашатаем сам бог — несмотря на то, что сотрудника-тихоню об этом никто не спрашивал. Пока на парковке офиса собираются все больше и больше разномастных верующих, коллеги бедолаги (одну из них играет жена Фалкона Мелисса МакКарти) пытаются спасти его от бешеной толпы.

Ситком будет насчитывать восемь серий, все они выходят 16 июня на Netflix

«Старик» / The Old Man

Адаптация одноименного романа Томаса Перри рассказывает о бывшем агенте ЦРУ Дэне Чейсе (Джефф Бриджес, впервые с 1960-х играющий главную роль в телесериале), которого неожиданно начинают преследовать грехи прошлого. Шоураннерами выступили создатели «Черных парусов» Джонатан Стейнберг и Роберт Ливайн, а пилотный эпизод поставил работавший над тремя последними фильмами серии «Человека-паука» Джон Уоттс.

В мини-сериал войдут семь эпизодов, первые два выйдут 17 июня на FX, а на следующий день — на Hulu

«Бумажный дом: Корея» / 종이의 집: 공동경제구역 (Money Heist: Korea — Joint Economic Area)

Хитовый испанский боевик «Бумажный дом» завершился на пятом сезоне совсем не так давно, в конце 2021 года, а корейцы уже приготовили ремейк, действие которого разворачивается после объединения Южной Кореи с Северной. Открытие границ приводит лишь к усилению социального напряжения на корейском полуострове. На фоне этого группа опасных преступников во главе с Профессором решается на отчаянное ограбление со взятием заложников.

В ремейк войдут 12 эпизодов, все они появятся 25 июня на Netflix

«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building

Комедийный сериал от звездного Стива Мартина («Придурок», «Розовая пантера»), который играет в своем проекте главную роль, стал неожиданным хитом 2021 года, оседлав целую волну комедийных детективов и криминальных драмеди. Теперь же шоу о трио соседей (Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт), фанатеющих от криминальных подкастов, возвращается с новым сезоном — и новым расследованием.

Второй сезон будет состоять из десяти серий, первые две выйдут 29 июня на Hulu

«Добыча» / Loot

Комедийный проект от Алана Янга («Мастер не на все руки») и Мэтта Хаббарда (сценарист «Студии 30») расскажет о Молли (Майа Рудольф), крайне обеспеченной разведенке, жизнь которой, несмотря на миллиарды долларов на банковских счетах, катится под откос. Чтобы хоть как-то восстановить душевное равновесие, героиня берется за управление благотворительным фондом.

В шоу войдут девять эпизодов, премьера первых трех — 25 июня на Apple TV+, трейлер пока не подоспел

«Бэймакс!» / Baymax!

Продолжение анимационного фильма 2014 года «Город героев» от создателей мультсериала «Ким Пять-с-плюсом» Боба Шули и Марка Маккоркла расскажет о приключениях Бэймакса, надувного робота, созданного, чтобы помогать людям. Действие детского шоу, как и полнометражки, развернется в фантастическом Сан-Франсокио, а к озвучке главного персонажа вернется Скотт Эдсит.