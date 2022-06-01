В кинотеатрах начнут показывать сериалы

Онлайн-кинотеатры задумались о выпуске своих оригинальных проектов на большие экраны и рассматривают возможности проката. Так, уже в июне в кино покажут сериал "Два холма" —оригинальный проект видеосервиса Start. Об этом сообщают "Ведомости".

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

Представитель Start подтвердил информацию о планируемой кинопремьере. "Два холма", над которым работали генпродюсеры Yellow, Black & White, сервис показал в конце апреля.

Выпуская "Два холма" в кинотеатральный прокат, мы пробуем новые форматы дистрибуции наших оригинальных проектов, — пояснил решение генпродюсер YBW, совладелец Start Эдуард Илоян. — Но самое главное, я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар.

О планах выпустить в кинопрокат свои оригинальные проекты рассказали изданию в видеосервисах Okko, Premier и Kion. В Okko отметили, что уже ведут переговоры с кинотеатрами и летом рассчитывают показать сразу несколько проектов. В Premier также прорабатывают возможность создания специальной кинопрокатной фильмовой версии для проектов.

Президент киносети "Каро" Ольга Зинякова отмечает, что в ситуации дефицита контента кинотеатры пробуют разные форматы, в том числе показ на большом экране сериалов. Спросом, по её мнению, будут пользоваться комедийные проекты, где за контентом стоит какой-то очень известный первоисточник. Кроме того, важно качество картинки и широкая рекламная кампания, чтобы зацепить кинозрителя. Сотрудничество онлайн и офлайн будет только расширяться, прогнозируют в "Каро".