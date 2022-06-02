Арнетт озвучит клоуна Сладкоежку в сериале по Twisted Metal

По данным СМИ, Уилл Арнетт («Конь БоДжек») озвучит безумного клоуна Сладкоежку в телеадаптации Twisted Metal.В этой версии персонажа описывают как «веселого и ужасающего» одновременно — знаменитый клоун рассекает по постапокалиптическим землям в своем грузовике с мороженным, убивая всех, кого ему вздумается.

Фото: Игромания.ру - Игровые новости Игромания.ру - Игровые новости

Некоторые фанаты обрадовались выбору Арнетта на роль, учитывая его предыдущий опыт в озвучке, тогда как другим подобный кастинг показался странным. Актер, кстати, выступает одним из продюсеров проекта.

Главную роль в сериале исполняет Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»), а еще в нем сыграют: Нив Кэмпбелл, Стефани Беатрис, Томас Хейден Черч и другие. По сюжету, герою Маки нужно доставить некую посылку, однако на пути ему предстоит преодолеть череду различных опасностей.