Арнетт озвучит клоуна Сладкоежку в сериале по Twisted Metal

По данным СМИ, Уилл Арнетт («Конь БоДжек») озвучит безумного клоуна Сладкоежку в телеадаптации Twisted Metal.В этой версии персонажа описывают как «веселого и ужасающего» одновременно — знаменитый клоун рассекает по постапокалиптическим землям в своем грузовике с мороженным, убивая всех, кого ему вздумается.
Некоторые фанаты обрадовались выбору Арнетта на роль, учитывая его предыдущий опыт в озвучке, тогда как другим подобный кастинг показался странным. Актер, кстати, выступает одним из продюсеров проекта.
Главную роль в сериале исполняет Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»), а еще в нем сыграют: Нив Кэмпбелл, Стефани Беатрис, Томас Хейден Черч и другие. По сюжету, герою Маки нужно доставить некую посылку, однако на пути ему предстоит преодолеть череду различных опасностей.
Проект будет комедийным экшеном, а хронометраж каждого эпизода ориентировочно составит 30 минут. За сценарий сериала отвечает Майкл Джонатан Смит («Кобра Кай»), точной даты релиза у шоу пока что нет.