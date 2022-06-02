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1 час назад

Стала известна дата выхода сериала «Детективное агентство Мухича»

RT на русском

Спин-офф «Полицейского с Рублевки» с Романом Поповым и Софией Каштановой стартует 20 июня на телеканале ТНТ.

Стала известна дата выхода «Детективного агентства Мухича»
Фото: RT на русскомRT на русском

В «Детективном агентстве Мухича» Кристина и Игорь, потеряв работу в полиции, цепляются за предоставленный шанс, открывают агентство и становятся частными детективами. Жизнь налаживается, и впереди их ждет череда интересных дел, которые Мухич будет раскрывать, используя свой фирменный «гонзо-детективный» метод.

Сюжет сериала напоминает приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, правда, в абсурдной интерпретации — Ватсон (Кристина) помешан на деньгах, а Холмс отрицает логику и выбирает самые сложные пути для раскрытия дел.

По словам одного из режиссеров и сценаристов проекта Ильи Куликова, герои «Полицейского с Рублевки», Игорь Мухич и Кристина, составили слаженный тандем, и зрителю будет интересно посмотреть внимательнее на их совместную работу.

«Самое обычное дело Мухич начнет раскрывать так, что мало не покажется. Казалось бы, простые дела расследуются клинически дебильными способами»,

— поделился режиссер.

Ожидается, что новый проект зритель сможет посмотреть, даже если не видел ни одной серии «Полицейского с Рублевки» — сюжет всё равно будет понятен.

Роли также исполнили Рина Гришина, Александр Дерепко, Сергей Штатнов и Ирина Вилкова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье идут съемки комедийного сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным.

Сериалы,Сергей Штатнов,Рина Гришина,Илья Куликов,Шерлок Холмс,Роман Попов,Ирина Вилкова,Владимир Сычев,
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