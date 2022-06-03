Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
5 часов назад

Fox снимает сериал "Преступный монах"

Газета.Ru

Fox работает над драмой, основанной на романе Уильяма Котцвинкля "Преступный монах". Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Fox снимает сериал "Преступный монах"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Написанная Майклом Брэндоном Герсио ("Тредстоун", "Черный код") драма вращается вокруг опального полицейского с проблемами контроля гнева, ставшего монахом, который возвращается в свой родной город, чтобы позаботиться о непогашенных деловых долгах своего мертвого дяди. Но полицейское чутье ему говорит, что дело нечисто.

Теперь он вынужден отказаться от безмятежной монастырской жизни, чтобы раскрыть убийство своего дяди и другие дела об убийствах. Помимо написания сценария, Герсио также будет продюсером вместе с Джорданом Серфом из Mosaic.

Книга о монахе была опубликована в прошлом году и является первой в серии о персонаже.

Сериалы,Майкл Брэндон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители