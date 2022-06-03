Fox снимает сериал "Преступный монах"

Fox работает над драмой, основанной на романе Уильяма Котцвинкля "Преступный монах". Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Написанная Майклом Брэндоном Герсио ("Тредстоун", "Черный код") драма вращается вокруг опального полицейского с проблемами контроля гнева, ставшего монахом, который возвращается в свой родной город, чтобы позаботиться о непогашенных деловых долгах своего мертвого дяди. Но полицейское чутье ему говорит, что дело нечисто.

Теперь он вынужден отказаться от безмятежной монастырской жизни, чтобы раскрыть убийство своего дяди и другие дела об убийствах. Помимо написания сценария, Герсио также будет продюсером вместе с Джорданом Серфом из Mosaic.