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1 час назад

Герои сериала «Полицейский с Рублевки» появятся в спин-оффе проекта

FBM.ruиещё 1

Герои сериала «Полицейский с Рублевки» Мухич и Кристина (София Каштанова и Роман Попов) вернутся в новой криминальной комедии под названием «Детективное агентство Мухича». Премьера запланирована на 20 июня на канале ТНТ. Картина является спин-оффом их предыдущего совместного проекта.

Герои «Полицейского с Рублевки» появятся в спин-оффе проекта
Фото: FBM.ruFBM.ru

Кинолента будет рассказывать о том, как главные герои следователь Игорь Мухич и психолог Кристина теряют работу в полиции, и принимают решение открыть собственное детективное агентство.

Как подчеркнул режиссер Илья Куликов, тандем данных актеров в «Полицейском с Рублевки» давно напрашивался на выпуск отдельной истории, в которой зрители смогли бы провести больше времени с любимыми героями.

“Хотелось посмотреть на этот метод «гонзо-дедукции»”,

— приводит слова шоураннера издание Teleprogramma.pro.

Авторы проекта отметили, что для просмотра нового сериала необязательно знать историю «Полицейского с Рублевки». Таким образом смотреть «Детективное агентство Мухича» будет интересно и тем, кто не видел оригинальный сериал.

Сериалы,София Каштанова,Илья Куликов,Роман Попов,
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