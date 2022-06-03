Герои «Полицейского с Рублевки» появятся в спин-оффе проекта

Герои сериала «Полицейский с Рублевки» Мухич и Кристина (София Каштанова и Роман Попов) вернутся в новой криминальной комедии под названием «Детективное агентство Мухича». Премьера запланирована на 20 июня на канале ТНТ. Картина является спин-оффом их предыдущего совместного проекта.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Кинолента будет рассказывать о том, как главные герои следователь Игорь Мухич и психолог Кристина теряют работу в полиции, и принимают решение открыть собственное детективное агентство.

Как подчеркнул режиссер Илья Куликов, тандем данных актеров в «Полицейском с Рублевки» давно напрашивался на выпуск отдельной истории, в которой зрители смогли бы провести больше времени с любимыми героями.

“Хотелось посмотреть на этот метод «гонзо-дедукции»”,

— приводит слова шоураннера издание Teleprogramma.pro.