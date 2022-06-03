Герои «Полицейского с Рублевки» появятся в спин-оффе проекта

Герои сериала «Полицейский с Рублевки» Мухич и Кристина (София Каштанова и Роман Попов) вернутся в новой криминальной комедии под названием «Детективное агентство Мухича». Премьера запланирована на 20 июня на канале ТНТ. Картина является спин-оффом их предыдущего совместного проекта.
Кинолента будет рассказывать о том, как главные герои следователь Игорь Мухич и психолог Кристина теряют работу в полиции, и принимают решение открыть собственное детективное агентство.
Как подчеркнул режиссер Илья Куликов, тандем данных актеров в «Полицейском с Рублевки» давно напрашивался на выпуск отдельной истории, в которой зрители смогли бы провести больше времени с любимыми героями.
“Хотелось посмотреть на этот метод «гонзо-дедукции»”,
— приводит слова шоураннера издание Teleprogramma.pro.
Авторы проекта отметили, что для просмотра нового сериала необязательно знать историю «Полицейского с Рублевки». Таким образом смотреть «Детективное агентство Мухича» будет интересно и тем, кто не видел оригинальный сериал.