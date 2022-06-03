Третий сезон «Пацанов» стартовал с высокими рейтингами

Состоялась премьера третьего сезона «Пацанов», и, судя по рейтингам, старт оказался очень успешным.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На момент написания новости сериал получил 77 баллов из 100 на Metacritic и 97% свежести» на Rotten Tomatoes. При этом днём ранее шоу отличилось 100% на Rotten Tomatoes. Для сравнения: у второго сезона процент «свежести» равен 97, а у первого — 85%.

Критикам очень понравились первые серии третьего сезона. Они хвалят отличную сатиру на тренды современного мира, отмечают увлекательный микс из серьёзных тем, насилия, юмора, гротеска и совершенно новых элементов, а также выражают восторг от феноменальной актёрской игры Энтони Старра (Хоумлэндера).Новый герой Солдатик в исполнении Дженсена Эклса («Сверхъестественное») также получил положительные отзывы. Его называют отличным дополнением к касту и «сложной» пародией на Капитана Америку.