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22 минуты назад

Третий сезон «Пацанов» стартовал с высокими рейтингами

Игромания.ру

Состоялась премьера третьего сезона «Пацанов», и, судя по рейтингам, старт оказался очень успешным.

Третий сезон «Пацанов» стартовал с высокими рейтингами
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На момент написания новости сериал получил 77 баллов из 100 на Metacritic и 97% свежести» на Rotten Tomatoes. При этом днём ранее шоу отличилось 100% на Rotten Tomatoes. Для сравнения: у второго сезона процент «свежести» равен 97, а у первого — 85%.

Критикам очень понравились первые серии третьего сезона. Они хвалят отличную сатиру на тренды современного мира, отмечают увлекательный микс из серьёзных тем, насилия, юмора, гротеска и совершенно новых элементов, а также выражают восторг от феноменальной актёрской игры Энтони Старра (Хоумлэндера).Новый герой Солдатик в исполнении Дженсена Эклса («Сверхъестественное») также получил положительные отзывы. Его называют отличным дополнением к касту и «сложной» пародией на Капитана Америку.

Ряд критиков признались, что им было очень интересно наблюдать в этом сезоне за развитием отношений Кимико и Французика.Третий сезон «Пацанов» состоит из 8 эпизодов — премьера последнего состоится на Amazon Prime Video 8 июля 2022 года.

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