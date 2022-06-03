"Бумажный дом", "Мисс Марвел": громкие сериалы июня

Первый месяц лета настолько богат сериальными премьерами, что можно смело брать отпуск и запасаться попкорном, чтобы ничего не пропустить. О самых громких сериалах июня читайте в материале "Рамблера".
Новый сериал Marvel расскажет историю американки пакистанского происхождения Камалы Хан. Она, как и все ее сверстники, ходит в школу и обожает супергероев, и однажды сама становится обладательницей сверхсилы, которая позволяет ей растягивать свое тело и менять внешний облик. Возможно, поклонники киновселенной Marvel в будущем увидят эту героиню и на большом экране. Премьера сериала запланирована на восьмое июня.
Если вы ждете новый сезон "Короны", то пока можете потратить время на просмотр сериала, который расскажет о молодых годах принцессы Елизаветы Тюдор, ставшей королевой Англии Елизаветой I. Принцессе Елизавете придется пройти через немало испытаний, прежде чем занять престол. Премьера сериала запланирована на 12 июня.
А для тех, кто соскучился по Роуэну Аткинсону, который известен по роли мистера Бина, ждет премьера комедийного сериала с ним в главной роли. Актер сыграл работника, следящего за порядком в роскошном особняке. Ему предстоит вступить в схватку с незваным гостем — пчелой. Премьера сериала запланирована на 24 июня.
Корейский ремейк знаменитого испанского сериала "Бумажный дом", в котором совершится очередное грандиозное ограбление под руководством гения под псевдонимом Профессор. Он собрал в свою команду недовольных экономической ситуацией людей и придумал, как ему казалось, идеальный план. Но, как известно, в любом плане всегда что-то может пойти не по сценарию. Премьера сериала запланирована на 24 июня.