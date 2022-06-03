"Бумажный дом", "Мисс Марвел": громкие сериалы июня

Первый месяц лета настолько богат сериальными премьерами, что можно смело брать отпуск и запасаться попкорном, чтобы ничего не пропустить. О самых громких сериалах июня читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом: Корея" Кадр из сериала "Бумажный дом: Корея"

"Мисс Марвел"

Кадр из сериала "Мисс Марвел"

Новый сериал Marvel расскажет историю американки пакистанского происхождения Камалы Хан. Она, как и все ее сверстники, ходит в школу и обожает супергероев, и однажды сама становится обладательницей сверхсилы, которая позволяет ей растягивать свое тело и менять внешний облик. Возможно, поклонники киновселенной Marvel в будущем увидят эту героиню и на большом экране. Премьера сериала запланирована на восьмое июня.

"Становление Елизаветы"

Кадр из сериала "Становление Елизаветы"

Если вы ждете новый сезон "Короны", то пока можете потратить время на просмотр сериала, который расскажет о молодых годах принцессы Елизаветы Тюдор, ставшей королевой Англии Елизаветой I. Принцессе Елизавете придется пройти через немало испытаний, прежде чем занять престол. Премьера сериала запланирована на 12 июня.

"Человек против пчелы"

Кадр из сериала "Человек против пчелы"

А для тех, кто соскучился по Роуэну Аткинсону, который известен по роли мистера Бина, ждет премьера комедийного сериала с ним в главной роли. Актер сыграл работника, следящего за порядком в роскошном особняке. Ему предстоит вступить в схватку с незваным гостем — пчелой. Премьера сериала запланирована на 24 июня.

"Бумажный дом: Корея"

Кадр из сериала "Бумажный дом: Корея"