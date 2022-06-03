Что мы знаем о 3 сезоне сериала «Эйфория»

Ни для кого не стало огромным удивлением, когда сериал «Эйфория» был продлен на третий сезон сразу же после выхода второго на HBO. Проект с Зендеей (Zendaya) в главной роли побил все рекорды сервиса и стал абсолютным хитом. Недавно в сети появились новости о том, что третий сезон может стать последним для сериала. Во многом это связано с большим перерывом между первым и вторым сезоном из-за пандемии, из-за которого актеры заметно изменились и всё менее начали походить на учеников старшей школы. Продакшн и пост-продакшн третьего сезона также займет немало времени, что вызывает некоторые сложности.
«Мы позволим Сэму и Зендее обсудить этот вопрос и прийти к какому-то решению. Нам очень нравится всё то, что они делают, и их планы на третий сезон»,
— рассказала главный директор по контенту HBO.
Донни Дэви (Donni Davy), главный визажист проекта, заявил о том, что съемки могут стартовать уже к концу этого года, так как у Сэма Левинсона (Sam Levinson) уже есть практически готовый сценарий. Впрочем, новый сезон скорее всего не выйдет раньше 2024 года.
Создатели также могут столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с расписанием съемок в связи с огромной занятостью главной звезды сериала Зендеи, а также Сидни Суини (Sydney Sweeney), которая теперь принимает участие в спин-оффе «Человека-Паука» под названием «Мадам Паутина». Как будут строится графики девушек — большая загадка, но мы надеемся, что выход нового сезона не затянется надолго.