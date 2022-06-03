Что мы знаем о 3 сезоне сериала «Эйфория»

Ни для кого не стало огромным удивлением, когда сериал «Эйфория» был продлен на третий сезон сразу же после выхода второго на HBO. Проект с Зендеей (Zendaya) в главной роли побил все рекорды сервиса и стал абсолютным хитом. Недавно в сети появились новости о том, что третий сезон может стать последним для сериала. Во многом это связано с большим перерывом между первым и вторым сезоном из-за пандемии, из-за которого актеры заметно изменились и всё менее начали походить на учеников старшей школы. Продакшн и пост-продакшн третьего сезона также займет немало времени, что вызывает некоторые сложности.